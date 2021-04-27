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Bakan Canaltay GİKAD heyetini kabul etti

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.
Bakan Canaltay GİKAD heyetini kabul etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, kadınların her alanda farklı bakış açısı ile görünmeyeni görme özelliği ve çözüm odaklı çalışmasının, hayatın her alanında olduğu gibi, iş alanında da sergilenmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Kavuklu ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, ülkenin GİKAD gibi kadınların inisiyatif alarak oluşturduğu derneklere ihtiyacı olduğunu ve bu tür derneklerin tüm kesimler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Canaltay, kadınların her alanda farklı bakış açısı ile görünmeyeni görme özelliği ve çözüm odaklı çalışmasının, iş alanında da sergilenmesinin oldukça önemli olduğunu kaydetti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, “Dünyamızda ve ülkemizde son dönemde girişimcilik hızlanıyor. Ben de genç kadınlarımızın cesaretlendirilerek yeni ürünler geliştirmeleri ve bunları pazarlamaları gerektiğini düşünmekteyim. Yaratıcılıkta bakış açısının gelişmesi, ürünlerin pazarlanmasına katkı koyacaktır. Böyle bir oluşum sağladığınız için sizleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.   

Kabulde konuşan GİKAD Başkanı İçin Kavuklu ise Mart 2021’de kurulan dernek hakkında Bakan Canaltay’ı bilgilendirerek derneğin projeleri ile ilgili bilgi aktardı.

GİKAD akademi, sosyal sorumluluk projeleri ve ara eleman yetiştirme girişimleriyle ilgili bilgi veren İçim Kavuklu, Canaltay’ı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na atanan ilk kadın bakan olması nedeniyle tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

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