Bakan Canaltay ile Başkan Arter Salamis Yolu’nda arızalı yol aydınlatmalarını inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bu sabah teknik ekiplerle birlikte bölünmüş anayolun refüjünde yapılan kazıları yerinde inceledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bu sabah teknik ekiplerle birlikte bölünmüş anayolun refüjünde yapılan kazıları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Teknik ekipler, DAÜ çemberinden başlayarak Salamis çemberine kadar giden güzergah üzerindeki aydınlatmaların kabloların kopuk olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı çalışmadığı, kabloların yenilenmesi gerektiği tespitinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, DAÜ’nün girişinden Salamis Çemberi’ne kadar ışıkların yanmamasıyla ilgili bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, karanlıktan dolayı güzergah üzerinde kazaların olduğunu, hatta bir yayanın hayatını kaybettiğini, buranın yıllarca bu şekilde kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Arter, KIBTEK, Karayolları Dairesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin ortak bir çalışmayla sorunun çözümü için bir çalışma başlattıklarını, işlerinin kolay olmadığını bildiklerini, tamirat yapmanın yeni yapmaktan daha zor olduğunu söyledi.

Ekonomik zorluklar içinde yüklü de bir maliyet çıkacağını, bunun da projelendirme yaparken masaya yatırılması gerektiğini söyleyen Arter, takvimlendirme yapılmasının önemine dikkat çekti.