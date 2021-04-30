Bakan Canaltay, İskele’de muhtarlarla buluştu

“Karayollarına yapılacak yatırımlar İskele’nin kalkınmasına önemli katkıda bulunacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Şubat 2021’de imzalanan Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü çerçevesinde yenilenecek olan 322km’lik kırsal kesim yolu bulunduğunu, İskele bölgesinin de bu yatırımlardan önemli bir pay alacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, İskele Belediye sınırları dahilinde bulunan köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek yol projeleri hakkında bilgi verdi ve muhtarların sorularını yanıtladı.

Bakan Canaltay, karayolları altyapısını iyileştirmek için yapılacak olan yatırımların, tüm ilçelerde eş zamanlı olarak başlayacağını, söz konusu yatırımların, tarihi ve doğal zenginlikleri nedeniyle ülkenin en önemli turizm çekim merkezi olan İskele bölgesinin kalkınmasına önemli katkıda bulunacağını ifade etti.

“Göreve gelir gelmez tüm ilçelerdeki sorunlar ile ilgili çalışma başlattık. Bu yıl gündemimiz karayolları. Karayolları Dairesi kırsal kesim yollarının yenilenmesi ile ilgili projeler hazırlıyor. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum” diyen Canaltay, “İskele bölgesinin ‘ikinci sınıf bölge’ olduğu ile ilgili bazı söylemler var ama bizim için öyle bir şey söz konusu değildir. İskeleyi hiç bir zaman ikinci sınıf görmedik. İskele sadece KKTC’nin değil, tüm Kıbrıs adasının en güzide yeridir” şeklinde konuştu.

İskele bölgesinde turizmin gelişmekte olduğunu, bu nedenle karayollarına büyük önem verdiklerini belirten Canaltay, “Çok az bir dokunuşla, Karpaz bakir kimliğiyle ön plana çıkabilir” dedi. Bölgede yenilenecek yolların dışında gözden kaçan, kötü durumda olan yolların da bakım ve onarımı için proje hazırlanacağına işaret eden Bakan Canaltay, Karayolları Dairesi’nin sorumluluğunda olmamasına rağmen ova yolları ile ilgili gelen talepleri yanıtsız bırakmayacaklarını ifade etti.

Canaltay daha sonra bölgede yenilenecek yollar ile ilgili bilgi verdi ve bölge muhtarlarından gelen soruları yanıtladı.

Diğer yandan, İskele Belediyesi’ne yaptığı ziyaret kapsamında, Boğaziçi'ne giden Canaltay, burada vatandaşlarla sohbet ederek karayollarıyla ilgili taleplerini dinledi. İskele’de kurulan pazarı da dolaşarak alışveriş yapan Canaltay, satıcılarla bir sure sohbet etti. Canaltay, İskele Posta Şubesini de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Canaltay’a temasları sırasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müdürü Salih Canseç, Bakan Özel kalemi Saffet Nadiri, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk eşlik etti.