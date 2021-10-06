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Bakan Canaltay, İstanbul’da katıldığı Uluslararası toplantıda işbi̇rli̇ği̇ çağrısı yaptı

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Bakan Canaltay, İstanbul’da katıldığı Uluslararası toplantıda işbi̇rli̇ği̇ çağrısı yaptı
Bakan Canaltay, İstanbul’da katıldığı Uluslararası toplantıda işbi̇rli̇ği̇ çağrısı yaptı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, İstanbul’da düzenlenen 12’nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası çerçevesinde düzenlenen Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısına katılarak konuşma yaptı. Bakan Canaltay, konuşmasında ulaştırma ve haberleşmede uygulamaya konacak projelerden bahsederek toplantıya katılan meslektaşlarını işbirliğine davet etti.

6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek şuranın açılışını, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı.

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Bakan Canaltay, katıldığı Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısında yaptığı konuşmada, KKTC’de her bir aboneye ait bina veya daireye ulaşacak şekilde, fiber-optik altyapıyı oluşturup haberleşmede 4.5/5 G’ye geçmenin hedeflendiğini, fiber-optik altyapının ulaştırma ve haberleşmede sağlayacağı gelişme ile birlikte hayatın her alanına olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

Bakan Canaltay, yenilenebilir enerji ile çalışan ulaşım araçlarının kullanımını ve yaygınlaşmasını teşvik etmek için gerekli çalışmaları yürüttüklerini belirterek “Ulaştırma sistemlerimizi geliştirip daha güvenli hale getirirken, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin de bu olanaklardan faydalanabilmeleri için ulaşım araçlarıyla birlikte ülkenin en ücra köşesinin herkesçe erişilebilir olması nihai amacımızdır” dedi.

Bu alandaki çalışmalara, Gazimağusa Limanı’nda hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için balık tutma yerleri oluşturarak başlandığını kaydeden Canaltay, hava ve deniz ulaşımı ile ilgili yürütülen projelerin, ülke kalkınmasına büyük ivme katarken, yaratılacak potansiyelin, yeni yatırım fırsatı arayan iş insanlarının dikkatini çekeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, 15 Kasım’da açılması hedeflenen yeni Ercan Havalimanı’ndan da bahseden Canaltay, “Bölgenin en modern havalimanı olacak olan yeni Ercan Havalimanı, konumu nedeniyle havayolu şirketleri tarafından talep edilen bir merkez olma potansiyeli taşımaktadır” diyerek şuraya katılan konuk bakanları açılışa davet etti.

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KKTC’deki limanlarla ilgili projelerden de bahseden Canaltay, ”Gazimağusa Limanı’nı bir yük limanı olmaktan çıkartıp, Otello Kalesi gibi tarihi hazinelerle dolu Gazimağusa’nın dokusuna uygun, marinası ile birlikte kurvaziyer turizminin Akdeniz’deki önemli duraklarından biri haline gelecek modern bir limana dönüştüreceğiz.

Girne Turizm Limanı ile birlikte Gazimağusa Limanı yolcu taşımacılığına hizmet ederken, sadece yük taşımacılığı yapılacak yeni bir liman için de çalışmalarımız sürmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs adasında ve Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın, ‘kazan-kazan’ ilkesi çerçevesinde yapılacak işbirliklerinden geçtiğini defaatle ortaya koyduk. İşbirliğindeki eksiklik küçük ölçekli ekonomileri zorlarken, bölgesel kalkınmayı da yavaşlatıcı ve hatta engelleyici bir unsuru haline gelir” diyen Canaltay, ulaştırma ve haberleşme konularında şuraya katılan yabancı ülke yetkililerini işbirliğine ve KKTC’ye yatırım yapmaya davet etti.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen 12’inci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, ulaştırma ve haberleşme sektörünün öncülerini bir araya getiriyor. Türkiye’nin en kapsamlı ve en önemli etkinliğinin bu yılki teması, Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme olarak belirlendi.

Üç gün sürecek şura boyunca, dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerin geleceğe yönelik planları, öngörüleri, hedefleri ve politikaları konuşulacak. 55 farklı ülkenin yetkilileri, ulaştırma sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum örgüt temsilcilerinin yer alacağı şurada, özel oturumlar ve sektör panelleri gerçekleştiriliyor.

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