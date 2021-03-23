  • BIST 1.282
  • Altın 434,880
  • Dolar 7,7710
  • Euro 9,2487
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

Bakan Canaltay: Kaynaklarımız Tükenmez Değil, Suyu Bilinçli Kullanalım

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Dünya Su Günü mesajı yayınladı
Bakan Canaltay: Kaynaklarımız Tükenmez Değil, Suyu Bilinçli Kullanalım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Dünya Su Günü mesajı yayınladı:

Sanayileşme, çevre kirliliğindeki artış ve bilinçsiz kullanım nedeniyle tüketilebilir su kaynakları ülkemizde olduğu gibi dünyada da hızla azalmaktadır.

Bazı ülkelerde kullanım için temiz su kaynağı bulunamazken, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti sayesinde hem tüketim hem kullanım için yeterli kaynağımız olduğu için müteşekkiriz.

Ancak, Toroslardan ülkemize gelen yüzbinlerce metreküp suya rağmen, suyu kullanırken hiç tükenmez bir kaynağa sahip olduğumuzun yanılgısına düşmeyelim. 

Küresel ısınmanın insanlığı tehdit eder boyutlara ulaştığı günümüzde, kaynağı nereden olursa olsun çeşmelerimizden akan suyu bilinçli ve idareli kullanmalıyız, su tasarrufuna önem vermeliyiz.

Sadece kendimiz değil, suyu israf eden, bilinçsizce kullanan komşularımızı, arkadaşlarımızı hatta tanımadıklarımızı uyarmak, üzerinde yaşadığımız dünyamıza borcumuzdur.

Var olan kaynaklarımızı üretime çevirmek, yarım kalan tarım suyu projelerini tamamlamak da boynumuzun borcudur. Suyun adamızda yarattığı zenginliği bilerek hareket etmek hem ülkeyi yönetenlerin, hem vatandaşlarımızın öncelikli görevidir.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak23 Mart 2021 Salı 09:25
  • Dikkat elektrik kesintisi olacak23 Mart 2021 Salı 09:25
  • Harmancı'dan Müjde!23 Mart 2021 Salı 09:23
  • Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı23 Mart 2021 Salı 09:20
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 23 Mart 2021 )23 Mart 2021 Salı 09:06
  • 500bin TL'lik eşya çalıp Güney Kıbrıs'a kaçmaya çalışırken yakalandılar22 Mart 2021 Pazartesi 20:11
  • 7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka22 Mart 2021 Pazartesi 19:56
  • 7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka22 Mart 2021 Pazartesi 19:54
  • Oğuz, 1.500 TL ödenmesi için Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına 60 milyon TL’nin aktarıldığını açıkladı22 Mart 2021 Pazartesi 19:48
  • Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği: “Suyumuzun her damlasına sahip çıkalım”22 Mart 2021 Pazartesi 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti