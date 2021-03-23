Bakan Canaltay: Kaynaklarımız Tükenmez Değil, Suyu Bilinçli Kullanalım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Dünya Su Günü mesajı yayınladı:

Sanayileşme, çevre kirliliğindeki artış ve bilinçsiz kullanım nedeniyle tüketilebilir su kaynakları ülkemizde olduğu gibi dünyada da hızla azalmaktadır.

Bazı ülkelerde kullanım için temiz su kaynağı bulunamazken, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti sayesinde hem tüketim hem kullanım için yeterli kaynağımız olduğu için müteşekkiriz.

Ancak, Toroslardan ülkemize gelen yüzbinlerce metreküp suya rağmen, suyu kullanırken hiç tükenmez bir kaynağa sahip olduğumuzun yanılgısına düşmeyelim.

Küresel ısınmanın insanlığı tehdit eder boyutlara ulaştığı günümüzde, kaynağı nereden olursa olsun çeşmelerimizden akan suyu bilinçli ve idareli kullanmalıyız, su tasarrufuna önem vermeliyiz.

Sadece kendimiz değil, suyu israf eden, bilinçsizce kullanan komşularımızı, arkadaşlarımızı hatta tanımadıklarımızı uyarmak, üzerinde yaşadığımız dünyamıza borcumuzdur.

Var olan kaynaklarımızı üretime çevirmek, yarım kalan tarım suyu projelerini tamamlamak da boynumuzun borcudur. Suyun adamızda yarattığı zenginliği bilerek hareket etmek hem ülkeyi yönetenlerin, hem vatandaşlarımızın öncelikli görevidir.