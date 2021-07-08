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Bakan Canaltay: KKTC, Genç Kadın Girişimcilerle Daha Başarılı Bir Noktaya Gelecek

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından Acapulco Hotel'de düzenlenen ve dün başlayan 1’inci Girişimcilik Kampı’nın açılışına katıldı.
Bakan Canaltay: KKTC, Genç Kadın Girişimcilerle Daha Başarılı Bir Noktaya Gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Akademi tarafından Acapulco Hotel'de düzenlenen ve dün başlayan 1’inci Girişimcilik Kampı’nın açılışına katıldı. Canaltay, açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’nin insanlara ve fırsatlar açık, dinamik ekonomisi olan genç bir cumhuriyet olduğunu, Anavatan Türkiye ile birlikte parlak bir geleceğe doğru yürüdüğünü ve genç kadın girişimcilerle daha başarılı bir noktaya geleceğini söyledi.

KKTC’nin izolasyonlara ve Kıbrıslı Rumların engellemelerine rağmen yüksek öğrenim, turizm ve girişimcilik üzerine dinamik bir ekonomi oluşturduğunu belirten Canaltay, “Kadın olmak, pek çok kişi tarafından girişimciliğin önünde bir engel olarak görülebilir. Ancak ben bunun tam zıddı bir örneğiyim. Bir kadın, bir girişimci,  bir anne ve eş olarak, erkeklerin domine ettiği iş dünyasında tüm engelleri aşarak bir turizm girişimcisi olarak yer aldım. Tabi ki karşınıza engeller çıkacak. Girişimci olmak bu konuda istisnai bir durum yaratmıyor. Ancak sizin gücünüz var. Aklınız, önünüze konan her türlü zorluğu aşma gücüne sahiptir” dedi.

KKTC’nin, girişken bir kariyer başlatmak için harikulade bir yer olduğunu ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, “İnsanlara ve fırsatlar açık, dinamik ekonomisi olan genç bir cumhuriyetiz. Anavatanımız Türkiye ile birlikte parlak bir geleceğe doğru yürüyoruz. Sizinle birlikte başaracağız” diyerek sözlerine son verdi.

Konuşmasının ardından Canaltay’a, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın açılışını gerçekleştirdiği ve üç gün sürecek olan GİKAD Akademi 1. Girişimcilik Kampı’na yedi farklı üniversiteden bu yıl mezun olan başarılı kız öğrencilerin, üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor.

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