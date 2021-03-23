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Bakan Canaltay, Meteoroloji Dairesi Personelinin Meteoroloji Gününü Kutladı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Meteoroloji Dairesi’ni ziyaret ederek personelin Dünya Meteoroloji Günü’nü kutladı.
Bakan Canaltay, Meteoroloji Dairesi Personelinin Meteoroloji Gününü Kutladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Meteoroloji Dairesi’ni ziyaret ederek personelin Dünya Meteoroloji Günü’nü kutladı.

Meteoroloji Dairesi Hava Tahmin Merkezi’nde personel ile bir araya gelen Bakan Canaltay’a Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran eşlik etti.

Dairenin sorunları ve projeleri ile ilgili Raif ilker Buran’dan bilgi alan Canaltay, daire personeline verdikleri hizmetten ötürü teşekkür ederek bundan sonraki çalışma hayatlarında da başarı diledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla bir de mesaj yayımladı. Bakan Canaltay’ın mesajı şöyle:

“Ulusal meteoroloji servisleri ve hava tahmin merkezleri, günlük hayatımızı planlamamıza yardımcı olurken, devletlere eğitimden tarıma, sanayiden ticarete farklı alanlarda poltikalarını belirlemelerinde yol göstermektedir.

Bu vesile ile halkımıza ve devletimize verdiği hizmetten ötürü Meteoroloji Dairesine teşekkür eder, özveriyle çalışan tüm personelimizin Dünya Meteoroloji Gününü kutlarım.”

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