Bakan Canaltay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a anlayış ve işbirliği için teşekkür etti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür ederek yeni projelerle ilgili görüş birliğine vardıklarını söyledi:İyi işbirliği yeni projelerin önünü açtı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür ederek yeni projelerle ilgili görüş birliğine vardıklarını söyledi:

İyi İşbirliği Yeni Projelerin Önünü Açtı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, KKTC’den dün ayrılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a KKTC’nin kalkınmaı için ortaya koyduğu dirayetli duruş, anlayış ve işbirliği için teşekkür etti.

Canaltay, KKTC’de bulunduğu iki günlük süre zarfında Fuat Oktay ile devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik iş planlarını konuştuklarını ve yeni projeler için görüş birliğine varıldığını ifade etti.

Canaltay’ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaştığı gönderisi şöyle:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan yardımcısı sayın Fuat Oktay'ın adamızdaki ziyareti süresince devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik iş planlarını konuştuk, yeni projeler için görüş birliğine vardık.

Her zaman yanımızda olan, ülkenin gelişmesi ve kalkınması için tüm imkanlarını seferber eden Türkiye Cumhuriyeti'yle tarihsel bir bağımız, sarsılmaz birliğimiz devam edecek.

Bu görevlerde bulunduğumuz sürece, halkımızın refahı ve mutluluğu için, Türkiye siyasetçileri ve makamları ile en iyi işbirliğini sağlamak öncelikli görevimizdir.

Sayın Fuat Oktay'a KKTC'nin kalkınması için ortaya koyduğu dirayetli duruş, anlayış ve işbirliği için bir kez daha teşekkür ederim.”