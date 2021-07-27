Bakan Canaltay temaslı eşi ise pozitif !

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın eşi Serdar Canaltay’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan Canaltay, bir süre evde izole altında olacağını da aktardı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın eşi Serdar Canaltay’ın Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bakan Canaltay, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, temaslı olması nedeniyle evinde izole olacağını belirtti ve şöyle devam etti:

“Ben ve eşimin, aşılanmış olmamız nedeniyle bu süreci sorunsuz atlatacağımıza olan inancım tamdır. Virüsün sağlığımıza ve insan yaşamına karşı oluşturduğu tehdidi bertaraf etmenin tek yolu aşılanmadır. Halkımızdan ricam, bu güne kadar olmayanların bir an önce aşı olmalarıdır. Sağlık ve sevgiyle kalın.”