  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,2650
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Bakan Canaltay: Ulaşımda tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Gazimağusa Limanı'nda dün düzenlenen “5'inci Ortopedik Engelliler Olta ile Balık Avlama Yarışması” ödül törenine katıldı.
Bakan Canaltay: Ulaşımda tüm engelleri kaldırmak için çalışıyoruz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Serhatköy Avcılık Atıcılık ve Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birlikleri iş birliğinde, KKTC Avcılık Federasyonu gözetiminde Gazimağusa Limanı'nda dün düzenlenen “5'inci Ortopedik Engelliler Olta ile Balık Avlama Yarışması” ödül törenine katıldı.
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Canaltay, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ortopedik engelli vatandaşlara gerek ulaşım, gerekse sosyal yaşantılarında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. 

“Ortopedik engelli vatandaşlarımızın herhangi bir engele takılmadan istedikleri yere ulaşmaları hususunda bakanlığımızın üzerine düşen her görevi yapmaya hazırdır” diyen Canaltay, Meclis’te bekleyen yasa tasarılarının yürürlüğe girmesi ve engellilerin daha kaliteli bir hayat sürebilmeleri için engelli dernekleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. 

“Engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşamaları için bakanlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” diyen Canaltay, engelli bireylerin hobilerini geliştirmeleri için onlardan gelecek her türlü projeye bakanlık olarak destek verileceklerini, aynı zamanda engelliler için adanın dört bir yanında balık tutma yerlerinin tespit edilip gereken düzenlemenin yapılacağını kaydetti. 

Canaltay, bu konuya hassasiyetle eğileceğini ve bakanlığın her zaman ortopedik engelli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti. 

Bakan Canaltay, konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’e ödülünü takdim etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Üstel: Delta Varyantı KKTC'de05 Temmuz 2021 Pazartesi 09:06
  • Lefkoşa Yönündeki Trafik Akışı Yeni Asfalt Üzerinden Verilmeye Başlandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 08:49
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?05 Temmuz 2021 Pazartesi 08:44
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar05 Temmuz 2021 Pazartesi 08:37
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (5 Temmuz 2021)05 Temmuz 2021 Pazartesi 08:31
  • Özyiğit , böylesi bir olayda bile yardımlaşmanın başarılamaması, üzüntümüzü bir o kadar daha artırdı04 Temmuz 2021 Pazar 20:41
  • İsteyen herkes aşı olabilecek!04 Temmuz 2021 Pazar 19:20
  • Korkutan artış! 72 Vaka!04 Temmuz 2021 Pazar 19:17
  • Tatar Elazığ'da: Eşitlik ve Adalet istiyoruz04 Temmuz 2021 Pazar 19:15
  • İzcan'dan Kıbrıs Rum toplumuna geçmiş olsun04 Temmuz 2021 Pazar 19:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti