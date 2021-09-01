Bakan Canaltay Yeni Ercan Havalimanı Projesiyle İlgili Konuştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Yeni Ercan Havalimanı’nda çalışmaların son sürat devam ettiğini, yeni terminalin KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım 2021’de açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Canaltay, “KKTC’nin dünyaya açılan kapısı ve hava ulaşımında bölgenin en modern binası olacak olan yeni Ercan Havalimanı Teminali inşaatının tamamlanması için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görev ve yükümlülüklerini hızlı bir şekilde yerine getirmektedir” dedi.

Bakan Canaltay, yüklenici firma ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Mali İşbirliği Ofisi ile yakın ve koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi uzmanları ile birlikte teknik denetim ve çalışmaları rutin bir şekilde sürdürüldüğünü de ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “Hedefimiz yeni Ercan Havalimanı’nı 15 Kasım’da hizmete açmaktır. Yeni havalimanımız 15 Kasım’da tam kapasite ile açılmayacak olsa bile mevcut terminalden çok daha geniş bir alanda ve daha konforlu bir seyahat deneyimi yaşanacaktır” şeklinde konuştu.

Resmiye Canaltay, yeni Ercan Havalimanı’nın fiziki işlerinin yüzde 70’inin tamamlandığını, yapım çalışmaları yanında Bakanlığın da ilgili mevzuat üzerinde çalıştığını ifade etti.

Bakan Canaltay, “Son iki yıldır pandemi nedeniyle hayatımızın her alanı gibi, yeni Ercan Terminali projesi de etkilenmiştir. Umudumuz, önümüzdeki kısa dönem içerisinde salgın ile ilgili olumlu gelişmeler olmasıdır. Büyük ve beklenmedik bir aksilik olmaması halinde 15 Kasım itibarıyla havayolu ulaşımı yeni Ercan Havalimanı terminalinden sağlanacaktır” dedi.