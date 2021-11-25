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Bakan Canaltay’dan 25 Kasım Mesajı

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Bakan Canaltay’dan 25 Kasım Mesajı
Bakan Canaltay’dan 25 Kasım Mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canaltay mesajında, kadının toplumda onuruyla, düşüncesiyle, üreterek, özgürce ve insanca yaşamasını, mücadele edilmesi gereken bir hak olmaktan çıkıp hayatın normali haline getirmenin tüm toplumun sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bakan Canaltay bu konuda bir kadın bakan olarak yol göstermeye ve üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Canaltay mesajında şunları kaydetti:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadınların tarihin başlangıcından bu yana maruz kaldığı şiddete ve hak ihlallerine karşı direnişinden yola çıkarak, 1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile ilan edildi. Her ne kadar üzerinden 12 yıl geçse de, ne yazık ki kadına yönelik şiddete karşı gerekli farkındalığı yaratamadık.

Araştırmalar göstermiştir ki, kadına yönelik şiddetin modernlik veya geri kalmışlıkla alakası olmadığını yapılan araştırmalar göstermiştir. Toplumumuz da dahil olmak üzere, hatta bazı toplumlarda kadının yaşam hakkını elinden alacak dereceye varan fiziksel şiddet ile birlikte kadınlar, maddi ve psikolojik şiddete de maruz kalmaktadır.

Bunun önüne geçilmesinde en büyük sorumluluk ailelere düşmektedir. Özellikle şiddet ortamında büyüyen çocukların ileriki yaşamlarında örnek aldıkları davranışları uygulaması, kadına karşı şiddetle mücadelenin var olan kısırdöngü nedeniyle başarısızlığa uğramasına neden olmuştur. Kadının toplumda onuruyla, düşüncesiyle, üreterek ekonomimize yaptığı katkı ile özgürce ve insanca yaşamasını, mücadele edilmesi gereken bir hak olmaktan çıkarıp hayatımızın normali haline getirmek tüm toplumun sorumluluğudur. Bu sorumluluğun bilinci ile hareket etmenin zamanı da çoktan gelip geçmiştir. Bu konuda bir kadın bakan olarak yol göstermeye ve üzerime düşeni yapmaya devam edeceğim”

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