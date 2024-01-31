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Bakan Çavuş, Gazimağusa Maraş, Alaniçi ile Yıldırım köylerinde incelemelerde bulundu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, şiddetli fırtınadan zarar gören Gazimağusa Maraş bölgesi ve dolu yağışından etkilenen Alaniçi ve Yıldırım köylerine giderek incelemelerde bulundu.
Bakan Çavuş, Gazimağusa Maraş, Alaniçi ile Yıldırım köylerinde incelemelerde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bölge halkı ve üreticilerle bir araya gelen Çavuş, bölgelerdeki zararların en kısa zamanda tazmin edilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Bakan Çavuş, yağışlardan ve fırtınadan zarar gören bölgelerdeki üreticilerden, gerek bitkisel gerekse de hayvansal üretim alanlarını kontrol etmelerini ve bitkisel üretim alanları için bağlı bulundukları Bölge Tarım Dairesi’ne, hayvansal üretim alanları için ise bağlı bulundukları Bölge Hayvancılık Dairesine müracaat etmeleri çağrısında bulundu.

Çavuş, bu akşam ve yarın da yağışların artarak devam edeceğini belirtip temkinli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulundu.

Çavuş, ayrıca üretimin devamlılığının sağlanmasının esas görevleri olduğu bilinciyle hareket ettiklerini ve çiftçi ve hayvancının her koşulda yanında olduklarının bilinmesi gerektiğini de vurguladı.

Çavuş’a incelemeler sırasında, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır ve bölge Tarım Dairesi yetkilileri eşlik etti.

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