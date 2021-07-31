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Bakan Çavuşoğlu, 1 Ağustos dolayısı ile mesaj yayımladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 63’ncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’nci yıldönümleri dolayısı ile mesaj yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, 1 Ağustos dolayısı ile mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşunun 63’ncü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’nci yıldönümleri dolayısı ile mesaj yayımladı

 

“Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde büyük önemi olan üç olayı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.

 

 1571’de Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethi ile adada yüzyıllardır süren Türk varlığı başlamıştır.

 

Ada’nın 1871 yılında İngiliz sömürge yönetimine girmesinden itibaren Kıbrıs Türk halkı zorlu günlere adım atmış ancak kimliğini ve benliğini unutmayarak, Anavatan Türkiye ile bağlarını kopartmadan yaşam mücadelesini sürdürmüştür.

 

Dedelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, annelerimiz Türk’üm demenin yasak olduğu dönemde, Atatürk sevgisi ile ulusal kimliğini benimsemiş ve sömürge idaresinin baskılarına boyun eğmemiştir.

 

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşu ile Kıbrıslı Türkleri top yekun yok etmek isteyen güçlere karşı, en zor şartlarda birlik ve beraberlik içinde örgütlü mücadele başlatılmıştır.

 

Kıbrıs Türk halkı adada varolmak için gösterdiği güçlü direnişi ve çetin mücadelesi neticesinde, Barış Harekatı ile birlikte özgürlüğe ve güvenliğe kavuşmuş, kendi devletini kurmayı başarmıştır.

 

1 Ağustos tarihi KKTC'nin düzenli ordusunun kurulduğu tarih olması bakımından da bizler için anlam ve önem taşımaktadır.

 

Halkımız büyük bedeller ödeyip, onurlu bir mücadele sergileyerek bugün sahip olduğu kendi egemen devlet çatısı altında geçmişinden gurur duyarak, geleceğe güvenle bakmakta, adada huzur içinde yaşamaktadır.  

 

Halkımızın bugünlere gelmesini sağlayan, varoluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve saygı ile anarım. Ayrıca desteğiyle her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GKK mensuplarına da teşekkürlerimi sunarım.”

 

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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