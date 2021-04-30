Bakan Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün emeğe verilen değerin bir ifadesi olduğunu, emekçilerin özverili çalışmalarının, ülkenin içinden geçmekte olduğu sıkıntılı dönemde üretimin devamı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üreticilerin her bir alın terinin çok değerli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Bu değerli emek için elimizden gelen tüm desteği vermek adına gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, tüm çabalarının, emekçilerin üretimden kopmamaları yönünde olduğunu kaydederek, mesajına şöyle devam etti:

“Bizler, üretici ve üretim dostu kimliğimizle her zaman emekçilerimizin yanındayız. Üreticilerimizle beraber, diyalog içinde üretimi daha sürdürülebilir kılmak için tüm gayreti gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlar, tüm üreticilerimizi sevgi ve saygıyla selamlarım.”