Bakan Çavuşoğlu, 10 Kasım dolayısıyla mesaj yayınladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halkıyla birlikte İstiklal mücadelesini zafere ulaştırmış, büyük devlet adamı ve lider olarak, ülkesinin modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu halkıyla birlikte İstiklal mücadelesini zafere ulaştırmış, büyük devlet adamı ve lider olarak, ülkesinin modernleşme ve dönüşüm hamlelerini cesaretle gerçekleştirmiştir. O’nun evrensel değerlere dayanan düşünceleri, ilke ve inkılapları ile modern Türkiye’nin önü açılmıştır.

Atatürk'ün 'büyük eserim' dediği, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilelebet yaşayacağına hiç kuşku yoktur.

Büyük bir sevgiyle Atatürk’e bağlı olan Kıbrıslı Türkler de demokrasinin, laikliğin ve çağdaşlaşmanın temelleri olan Atatürk ilke ve devrimlerini kılavuz olarak benimsemiş ve bu doğrultuda adımlar atmıştır.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlandığı günün 83'üncü yıldönümünde, aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğilir, sevgi ve rahmetle anarım.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı