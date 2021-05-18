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Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu mesaj yayınladı.
Bakan Çavuşoğlu 19 Mayıs dolayısıyla mesaj yayınladı

Çavuşoğlu'nun mesajı şöyle:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla yakılan istiklal meşalesinin 102’nci yılını kutluyoruz.

Atatürk, bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan bu günü gençlere armağan ederek, ülkenin bağımsızlığının korunmasında gençlere ne kadar değer verdiğini göstermiştir. Gençleri devrimlerin yılmaz bekçisi yapan ve cumhuriyeti onlara emanet eden Atatürk,  ülkenin geleceğinin şekillenmesinde gençlere duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir.

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919 günü Samsun’a ayak basıp Kurtuluş Savaşını başlatmasıyla birlikte, Anadolu halkının verdiği kurtuluş mücadelesi, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olmuştur. 19 Mayıs’ta yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için her zaman yol gösterici olmuştur ve yol göstermeye devam edecektir.

Atatürk ilkeleri ışığında yetişen gençlerimizin, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak ülkemizi her alanda geliştirip ileriye taşıyacaklarına dair inancım tamdır. Gençlerimiz birlik ve beraberlik içinde, halkı ve vatanı için her alanda en iyi şekilde çalışarak, ülkesini daha refah dolu günlere taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle anarım.

 

Nazım Çavuşoğlu

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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