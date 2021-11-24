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Bakan Çavuşoğlu 24 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi gibi çok önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir.” dedi.
Bakan Çavuşoğlu 24 Kasım dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi gibi çok önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir.” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştirilmesi gibi çok önemli ve kutsal bir görevi ifa etmektedir. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve gençlerimizin eğitimi ve iyi yetiştirilmesi için her koşulda fedakârca görev yapmakta, toplumsal değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Öğretmenlerimiz, aydın ve çağdaş nesiller yetiştirmek için büyük emekler sarf etmektedir. Bu yönde çalışmalarını sürdüren öğretmenlerimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ‘Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister’ diyen Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde olmaya devam edecektir. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanın verildiği bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aramızda bulunmayan öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anar, ülkeye ve topluma hizmet eden tüm meslektaşlarıma teşekkürlerimi iletir, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım.”

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