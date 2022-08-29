Bakan Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zor şartlara ve her türlü imkansızlıklara rağmen, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde yakılan bağımsızlık meşalesinin, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi neticesinde zaferle taçlandığına vurgu yapan ve 30 Ağustos’un, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli halkası olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği, Türk Milletinin şanlı tarihine altın harflerle yazılmış bu kutlu zaferinin 100’üncü yıl dönümünü, onur ve gururla kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

30 Ağustos 1922’de dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birinin yazıldığını ve Türk Milletinin, hürriyet ve bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Çavuşoğlu, tarihin altın sayfalarında yerini alan bu kahramanlık destanının, Kıbrıs Türk toplumuna da yol gösterdiğine dikkat çekti.

Mesajında, “Bu zafer; bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen, büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen destansı bir zaferdir.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, tüm Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, büyük zaferin mimarı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle andı.