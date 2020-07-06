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Bakan Çavuşoğlu, Alsancak Mare Monte Lıons Kulübü Heyetini Kabul Etti

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Bakan Çavuşoğlu, Alsancak Mare Monte Lıons Kulübü Heyetini Kabul Etti
Bakan Çavuşoğlu, Alsancak Mare Monte Lıons Kulübü Heyetini Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Başkanı Ayşe Tümsoy ile Kulüp yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede Alsancak İlkokulu Müdürü Abdullah Cangil ve Okul Aile Birliği yetkilileri de hazır bulundu.
Kulüp Başkanı Ayşe Tümsoy, yürüttükleri faaliyetler ve projeler hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi verdi. 

Pandemi döneminde bölgede bulunan ihtiyaçlı ailelere yardımda bulunduklarını dile getiren Tümsoy, Alsancak İlkokulu’nun ihtiyaçlarını gidermek için kulüp olarak çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi. 

Okul idaresiyle istişare içerisinde bulunduklarını ve ihtiyaçların giderilmesi amacıyla projeler ürettiklerini belirten Tümsoy, topladıkları 40 bin TL tutarındaki bağışı Bakan Nazım Çavuşoğlu nezdinde Alsancak İlkokulu Müdürü Abdullah Cangil’e teslim etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında, faaliyet gösteren Lions kulüplerinin eğitime büyük katkılar verdiğine dikkat çekerek, Alsancak Mare  Monte Lions Kulübü’ne eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Geçtiğimiz yıl içerisinde belediyelerle işbirliği yaparak birçok okulun ihtiyaçlarını giderdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, önümüzdeki dönemde de belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle eğitimde ihtiyaçları giderme noktasında birlikte hareket edeceklerini vurguladı. 

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Halkının pandemi döneminde büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği gösderdiğini kaydederek, bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda Alsancak Mare Monte Lions Kulübü’ne çalışmalarında başarılar diledi.

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