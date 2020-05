Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Anneler Günü

dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm annelerin Anneler Gününü kutladı.

Mesajında, “Dünyanın en yüce ve en kutsal sorumluluğunu yerine

getiren annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum” diyen Çavuşoğlu, hayatın

her alanında etkin bir biçimde yer alan kadınların, aynı zamanda annelik gibi

hayati bir sorumluluğu da üstlendiklerine dikkat çekti.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

Dünyaya getirdiği evlatlarını özveriyle büyüten, iyiye, doğruya, güzele

yönlendiren, onları hayata hazırlayan, son nefeslerine kadar her türlü

sorumluluklarını üstlenerek, evlatlarını canından bir parça olarak gören,

cömertliğin, karşılık beklemeden vermenin ve sabrın sembolü olan annelerin,

gelecek nesillerin hazırlayıcısı olduklarından, aile ve toplum hayatı içinde çok

önemli bir yeri vardır.

Karşılıksız sevginin, emsalsiz hoşgörünün temsilcisi olan annelerimizi,

yılda bir gün değil, her gün mutlu etmek, ilgilenmek birinci görevimiz

olmalıdır. Bizleri şefkatle bağrına basan annelerimize hak ettikleri saygıyı ve

sevgiyi göstermekte asla kusur etmemeliyiz.

Hayatın her alanında etkin bir biçimde yer alan, aynı zamanda annelik

gibi hayati bir sorumluluğu üstlenen, dünyanın en yüce ve en kutsal

sorumluluğunu yaradılışındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine

getiren tüm annelerimizin Anneler Gününü kutlar, saygı, minnet ve şükranla

selamlarım.”