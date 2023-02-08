Bakan Çavuşoğlu: Bu saate kadar KKTC ekibinden herhangi birine ulaşamadık

Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Adıyaman’da 3. Gündeyiz.170 kişilik ekibimizle aralıksız sürdürülen çalışmalarda toplam 14 kişiye ulaşılmıştır.izmirli Anıl zeybeğin dışındakileri kaybettik.Yakın yığıntılardan çıkan seslere verilen destekle 4 kişi kurtarılmıştır. ği Bu saate kadar KKTC ekibinden herhangi birine ulaşmış deliz. Bugün arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize ulaşmayı bekliyoruz. Allah evlatlarımızı ve arkadaşlarımızı korusun inşallah."
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