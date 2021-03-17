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Bakan Çavuşoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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Bakan Çavuşoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı
Bakan Çavuşoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu, yokluklar içinde imkânsızı başardığı, zaferini tarihe altın harflerle yazdırdığı şanlı bir destandır. Çanakkale’de ortaya koyulan vatan sevgisi, Türk milletinin en büyük gücü olmuştur.

Çanakkale’de yazılan destan, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temellerini atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı kazanılmış ve büyük Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Kıbrıs Türk halkı da birlik ve dayanışma ruhu sergileyerek, Çanakkale’deki mücadeleye maddi ve manevi olarak destek vermiştir. Çanakkale’ye giden pek çok Kıbrıslı Türk, bu onurlu mücadeleye katkıda bulunmuştur. Bu güçlü tarihi manevi bağ, Kıbrıs Türk halkının adadaki mücadelesine de örnek olmuştur.

Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yıl dönümünde, Türk milletinin vatan topraklarının korunması yolunda verdiği mücadeleyi saygıyla selamlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, Türk milletinin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni kutlarım.

 

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

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