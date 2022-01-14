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Bakan Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı Yayımladı

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Bakan Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı Yayımladı
Bakan Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük,Kıbrıslı Türklerin direniş mücadelesinde halkına önder olmuş, ömrünü Kıbrıs Türk halkının varlığını, kimliğini korumaya adamış, toplumun sevgisini, saygısını ve güvenini kazanmış bir liderdi.

Dr. Küçük, sadece devlet adamı kimliğiyle değil, yardımsever, alçakgönüllü, yüreği insan sevgisi dolu kişiliğiyle Kıbrıs Türk toplumunda özel bir yere sahipti.O, hem direnişin sembolüydü hem de Kıbrıslı Türklerin aydınıydı, doktoruydu.

Dr. Küçük, en zor dönemlerde  topluma umut  ve cesaret vererek önderlik etmiştir. O’nun özgürlük ve varoluş mücadelesindeki duruş ve düşünceleri, Kıbrıs Türk toplumunun önünü aydınlatmıştır. Halkımız, Dr. Küçük liderliğinde vermiş olduğu direniş mücadelesi neticesinde, bugün kendi devletinde güven içinde yaşamakta, geleceğe umutla bakmaktadır.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 38. yıldönümünde rahmet ve minnetle anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim.

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