  • BIST 5.046,19
  • Altın 1076.096
  • Dolar 18.6312
  • Euro 19.5686
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etti

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof’u kabul etti. Çavuşoğlu, eğitim alanında yürütülecek ortak çalışmalarla iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilebileceğini kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, KKTC üniversitelerinde okuyan Gambiyalı öğrencilerin durumu, yükseköğretim alanında yaşanan gelişmeler ve eğitimde yürütülebilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’yi ziyaret eden Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof’u kabul etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin gelişmesi ve eğitim alanında yürütülecek çalışmaların önemini vurguladı.

KKTC’de bulunan Gambiyalı öğrencilerin durumu hakkında Joof’a bilgi veren Çavuşoğlu, Gambiyalı öğrencilerin KKTC’deki ortama gösterdikleri uyumdan dolayı memnuniyetini de belirtti.

Öğrenci Dostu Ada projesini hayata geçirdiklerini ve KKTC üniversitelerinin nitelikli eğitim veren eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, 144 farklı ülkeden gelen üniversite öğrencilerini huzurlu bir ortamda misafir ettiklerine işaret etti. Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerinden mezun olarak dünyanın çeşitli yerlerinde önemli görevler alan birçok öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

KKTC’de eğitim gören öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almalarını sağlamak adına Bakanlık olarak her türlü girişimi yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, eğitim alanında yürütülecek ortak çalışmalarla, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilebileceğine vurgu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, bu ziyaret ile önemli bir adım atıldığına inanç belirtti.

-Joof

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Alieu Joof ise, Bakan Çavuşoğlu’na kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederek, KKTC’nin, Gambiyalı öğrencilerin eğitimine önemli katkılarının olduğunu söyledi. İki ülke arasında eğitim alanında yürütülecek iş birliğinin yanı sıra diğer alanlarda da iş birliği yapılabileceğine inandığını ifade eden Joof, KKTC’de öğrenimlerine devam eden Gambiyalı öğrencilere gösterdikleri hassasiyetten dolayı Bakan Çavuşoğlu’na özel olarak teşekkürlerini iletti.

Joof konuşmasının sonunda, KKTC’nin kendileri için önemli bir yere sahip olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilerek, ilerletilmesi temennisinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar Gambiya'ya gidiyor01 Aralık 2022 Perşembe 17:04
  • Harmancı: “Güçlü ve adil bir gelecek inşa ediyoruz”01 Aralık 2022 Perşembe 16:41
  • Kamacıoğlu: Brüksel temasları verimli geçti01 Aralık 2022 Perşembe 16:12
  • Çeler: Bel-Paz çalışanlarına toplu iş sözleşmesi imzalatılacak01 Aralık 2022 Perşembe 15:45
  • Tıp-İş ile KTHES'ten ortak açıklama01 Aralık 2022 Perşembe 15:43
  • Cumhurbaşkanlığı Bütçesi onaylandı01 Aralık 2022 Perşembe 15:17
  • SOS Çocukköyü Derneği Geleneksel Balosu Yapıldı01 Aralık 2022 Perşembe 15:10
  • Kasaplar Birliği’nden Bakan Oğuz’a teşekkür01 Aralık 2022 Perşembe 15:03
  • “Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi” oluşturuluyor01 Aralık 2022 Perşembe 14:51
  • Geçitkale Havalimanı'ndaki elektrik hatlarının yeri değiştiriliyor!01 Aralık 2022 Perşembe 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti