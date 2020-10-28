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Bakan Çavuşoğlu: Gezici benden 185 bin TL talep etti

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UBP Genel Başkan Adayı Nazım Çavuşoğlu, Murat Gezici bu anket için benden 185 bin TL talep etti. Böyle bir para veremeyeceğimi söyledim. Daha sonra tekrar gelip indirim yaptığını söyleyerek bu kez 170 bin TL talep etti" şeklinde şok bir iddia da bulundu
Bakan Çavuşoğlu: Gezici benden 185 bin TL talep etti

Gezici Araştırma Şirketi’nin UBP Genel Başkanlık kurultayıyla ilgili açıkladığı ankete ilişkin açıklama yapan UBP Genel Başkan Adayı Nazım Çavuşoğlu, “Murat Gezici bu anket için benden 185 bin TL talep etti. Böyle bir para veremeyeceğimi söyledim. Daha sonra tekrardan gelip indirim yaptığını söyleyerek bu kez 170 bin TL talep etti” şeklinde şok bir iddiada bulundu.

Çavuşoğlu, “Eğer bu parayı ödersem benim yanımda olacağımı bana destek vereceğini ve bana çok büyük katkıları olacağını söyledi. Bana iyi ve güzel vaatlerde bulunarak böyle bir para talep etti. Ben böyle bir para ödemedim ama tabi ankette birinci çıkan arkadaşın böyle bir ödeme yapıp yapmadığını bilemem” dedi.

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