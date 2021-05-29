Bakan Çavuşoğlu Güzelyurt bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Güzelyurt bölgesinde inceleme ve temaslarda bulundu. Bakan Oğuz’a temasları sırasında Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Organik Tarım Birimi Sorumlusu Duygu Kaşer ve UBP milletvekili Menteş Gündüz eşlik etti.

CYPFRUVEX’TE SEZON KAPANIŞ SEROMONİSİ YAPILACAK

Bakan Çavuşoğlu, Güzelyurt’taki Cypfruvex tesislerini ziyaret etti. Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından narenciye sezonunun genel bir değerlendirmesi yapıldı. Türkiye’den gelen narenciye kesim işçilerinin hem pandemi hem de bayram nedeniyle ülkelerine döndüklerini anlatan Redif, ürünlerin dalında kalma tehlikesinin yaşandığını ancak bu durumun Cypfruvex işçilerinin fedakarlığı sayesinde atladığını ifade etti. Redif, Pazartesi günü sezon kapanış seremonisi yapacaklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, bu yıl narenciyenin dalında kalmadığını ve tüm ürünün toplanarak değerlendirildiğini belirtti. Bakan Çavuşoğlu, kesim işlemi yaparak, sıkıntılı bir durum yaşanmasını engelleyen Cypfruvex işçilerinin davranışının, takdire şayan olduğunu söyledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU BALIKÇILARLA GÖRÜŞTÜ

Bakan Çavuşoğlu, Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı olarak da bilinen Yedidalga Balıkçı Barınağı’nda balıkçılarla biraraya geldi. Yedidalga Balıkçılar Birliği Derneği Başkanı Ergül Numan ve barınaktaki balıkçılarla görüşen Bakan Oğuz, balıkçıların sorunları dinledi.

Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan limana, 140 metre yeni çekek yeri ve rıhtım yapılmış, ana mendirek güçlendirilmiş, mevcut rıhtım ve çekek yerleri tadil edilmişti. Liman, küçük boy 53 balıkçı teknesine ev sahipliği yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu, buradaki temaslarının ardından, Yeşilırmak Avcılık ve Atıcılık Derneği yetkilileri ile de görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler, Yeşilırmak’ta yeni yapılan mendirek çalışmalarını inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Yeşilırmak ve Yedidalga’daki balıkçılarla yaptığı temasların ardından açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu balıkçılığın geliştirilmesi ve daha iyi noktaya getirilmesi hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, sektörle ilgili alanlarda doğru ve sağlam zeminin yaratılması için çabalarını sürdürdüklerini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU, ERSON HOCANIN ORGANİK ÇİFTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Çavuşoğlu, Yeşilırmak’ta bulunan ve organik tarım yapılan Erson Hocanın Organik Çiftliği’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu ve beraberindekiler çiftliği gezerek, çiftliğin sahibi Nursel Ekici’den organik olarak yetiştirilen ürünlerle ilgili bilgi aldı

Bakan Çavuşoğlu, organik tarıma büyük önem verdiğini belirterek, organik tarımın maliyeti yüksek olarak yapılan bir tarım türü olmasına rağmen, dünyada gittikçe geniş yer tutmaya başladığını söyledi.

Ülkemizde de organik tarım yapan üreticiler bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, organik tarım sertifikası almak için birtakım kuralların yerine getirilmesi gerektiğini anımsattı. Bakan Çavuşoğlu, organik tarım ürünlerinin Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından kayıt altına alınarak kontrol edildiğini ve ürünün her aşamasının sertifikalandırıldığını kaydetti.