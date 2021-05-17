Bakan Çavuşoğlu: Hayvancı, Devlet Ve Bazı İmalatçılar Büyük Fedakârlıklar Yapıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, devlet desteğiyle bakanlık tarafından alımı yapılan hellimle ilgili gerek hayvancının gerek devletin gerekse bazı süt imalatçılarının büyük fedakârlık göstererek, zararına satış yaptıklarını söyledi.

Ülkenin pandemi dolayısıyla içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde, sektörde ellerini taşın altına koyan paydaşlara teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, “Hayvancı tarihinde görülmemiş fedakârlık yaparken, devlet ve belli sayıda imalatçı fedakarlıklar yaparken birilerinin çıkıp bundan rant sağlandığını söylemesi büyük bir hatadır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan Gündem + programına katılarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, hayvancıların, imalatçıların ve devletin destek verdiği bir ortamda sütün pazarlanmasında sıkıntı yaşandığını anlatarak, devletin ihracat teşvik primini sürekli artırarak süresini uzattığını ve bunun sütün pazarlanmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ikinci adımın hayvancıların yaptığı büyük bir fedakârlık olduğunu belirterek, imalatçıya 2,94 TL’ye mal olan sütü 2,35 TL’ye borsada değerlendirerek, süt fazlalığının harcanması için adım atıldığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, buna rağmen pazarlanamayan sütü pazarlayabilmek adına devletin desteğiyle Bakanlığın 3 milyon TL’lik hellim alıp, Sosyal Hizmetler ve başka kurum kuruluşlarla dağıtılarak, sütün tüketilmesine yönelik adımlar atıldığını ifade etti.

“YALAN SÖYLEYENLERİN MUMU, ANCAK YATSIYA KADAR YANABİLİR”

Bakan Çavuşoğlu, hayvan üreticisi, devlet ve imalatçılarla içinde bulunulan sıkıntıyı aşmak için toplantı yaptıklarını anlatarak, “İmalatçılara, hayvancının zorda olduğunu, çok büyük fedakârlıklar yaptıklarını, dolasıyla kendilerinin de paydaş olarak fedakârlık yapmaları gerektiğini anlattık. İmalatçılar, hellim fiyatı için 30 TL istedi. Biz de bu miktara yeterince hellim alıp dağıtamayacağımızı, paranın belli olduğunu söyledik. 23 TL’den anlaştık ve devlet KDV de istediği için fiyatı 24 TL’ye bağladık. Şu anda destek veren imalatçılar, bundan herhangi bir kazanç elde etmiyor. Bu durumun kendi Odaları içerisinde yapılan yarışta değişik şekilde ifade edilip, istismar edilmesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konuda yalan söyleyenlerin mumları ancak yatsıya kadar yanabilir ”dedi.

“BELLİ SAYIDA İMALATÇI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYARAK ZARARINA SATIŞ YAPIYOR”

Bakan Çavuşoğlu, birçok imalatçının 24 TL’ye hellim veremeyeceğini, zararlarının çok büyük olduğunu söylediklerini dile getirerek, belli sayıda imalatçının elini taşın altına koyup hayvancıya destek olmak için zararına Bakanlığa hellim sattıklarına dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada herhangi bir kişiye avantaj sağma yoktur. Bize hellim veren imalathanelere böyle bir dönemde bu özveriyi gösterdikleri, bize bu açılımı yapmamıza katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz. Bize bu anlamda destek vermeyen, belli imalatçıların üzerine bu yükü bırakanların üzerine gidilmeli… Eğer bu fedakârlıklar belli firmaların üzerine kalırsa, bu firmalara bir süre sonra kamuoyu nezdinde teşekkür edip, isimlerini de kamuoyu ile paylaşacağım”