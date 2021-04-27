Bakan Çavuşoğlu : “İTÜ’ye destek vermek için hazırız”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İTÜ gibi köklü bir üniversiteye her alanda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İTÜ gibi köklü bir üniversiteye her alanda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı’yı kabul etti. Görüşmede, İTÜ Kuzey Kıbrıs’a ayrılan alanlarda kampüs kurulmasına yönelik faaliyetler, geciken yatırımlar ve üniversitenin eğitim sektörüne katkısı konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, İTÜ gibi değerli ve köklü bir üniversitenin KKTC’de kampüs açmasının önemine işaret ederek, üniversiteye her alanda desteğe hazır olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ın eğitim alanında dünyada marka olmuş üniversitelere ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, İTÜ kampüsleri için ayrılan alanların kamulaştırılması konusuyla ilgili çalışmaların tamamlandığını, artık yatırım zamanı geldiğini ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kınacı: Bakan Çavuşoğlu bize destek oldu

İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, üniversite alanının Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ait olması ve eski Milli Eğitim Bakanı olması dolaysıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. Kınacı, amaçlarının Kuzey Kıbrıs’taki eğitim – öğretim kalitesi ile araştırma- geliştirme çalışmalarını artırmak olduğunu ifade etti.

Kınacı, Gazimağusa ve Yeni Erenköy’de kendilerine ayrılan alanlarda kampüsler kurulmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatarak, bugüne kadar gerek kamulaştırmada gerekse projenin onaylanmasında yaşanan gecikmeden dolayı istenilen noktaya gelmedekilerini belirtti. Kınacı, sorunların çözümüyle birlikte hızlı bir çalışma sürecine gireceklerini, Bakan Çavuşoğlu’nun sürekli destek olduğunu ve desteğinin devam ettiğini aktardı.

Kınacı, hale hazırda varolan Gemi İnşaatı Mühendisliği, Deniz Ulaştırma Mühendisliği, Gemi Makinaları Mühendisliği programlarına ek olarak, bu yıl Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Ekonomi- Finans ve Deniz İşletmeleri Yönetimi bölümlerinin açılacağını belirtti.