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Bakan Çavuşoğlu, Kadın Çiftçileri Kabul Etti

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Bakan Çavuşoğlu, Kadın Çiftçileri Kabul Etti
Bakan Çavuşoğlu, Kadın Çiftçileri Kabul Etti

BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN KADIN ÇİFTÇİLERE: “ÜRETİMİN OLMAZSA OLMAZI SİZLERSİNİZ”

 

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolaysıyla ülkemizde tarım sektöründe çalışan bazı kadın emekçilerle biraraya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, kadın çiftçilere başta tarım sektörü olmak üzere, ülke ekonomisine yapmış oldukları katkılar nedeniyle teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

 

Bakan Çavuşoğlu, üretici bir aileden geldiğini ve kadınların üretimde ne kadar büyük öneminin olduğunu bildiğini söyleyerek,  kadın çiftçilerin eli değmeden üretiminin tamamlanamayacağını belirtti.

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Bakan Çavuşoğlu, dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgının, üretimi stratejik bir noktaya taşıdığına işaret ederek, dünyada tarım ekilen toprakların azalmasının, nüfusun, salgınların artmasının gıda güvenliği ve üretimi önemli hale getirdiğini kaydetti.

 

Bakan Çavuşoğlu, yıllarını tarıma vermiş, büyük mücadelelere ayakta kalanlar olduğunu anımsatarak, Bakanlık olarak kadın üreticilere ve girişimcilere ellerinden gelen pozitif ayrımı yapmak istediklerini aktardı.

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“Üretimin olmazsa olmazı sizlersiniz” diyen Bakan Çavuşoğlu,  kadın çiftçilerin taleplerinin mutlaka gelecek yılki planlamada daha çok yer alacağını ifade ederek, emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

 

Bakan Çavuşoğlu’nun ardından söz alan kadın çiftçiler, sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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Kadın çiftçiler arasında bulunan ve emekli olan 80 yaşındaki İsmet Bozalanlar, 12 yaşında tarlada çalışmaya başladığını, 40 yıl traktör kullanarak tarla sürdüğünü ve kendi bölgesinde tek traktör kullanan kadın olduğunu anlattı. Bozalanlar, eşi savaş döneminde evde bulunmadığı için tüm tarla, çiftlik işlerinin kendisine kaldığını kaydetti.

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