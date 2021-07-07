Bakan Çavuşoğlu, Karakoç ve Karaca’yı Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ve görevi devralacak Atilla Karaca’yı kabul etti.

Karakoç ve Karaca, Bakan Çavuşoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Karakoç, görev yaptığı süre içerisinde afet ve acil durumlarla ilgili yapmış oldukları çalışmaları anlatarak, görevini Atilla Karaca’ya devretmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU “TEŞKİLATIN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşkilatın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirdiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, teşkilatın ülke için önemine değinerek, doğal afet arama-kurtarma çalışmalarında ve acil durumlarda yardıma koştuğunu, can ve mal kaybını asgari düzeye indirmede önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar verdiği destek ve göstermiş olduğu işbirliğinden dolayı Karakoç’a teşekkür ederken, Karaca’ya da yeni görevinde başarılar diledi.