Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü, büyük bir gururla kutluyoruz.

15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini devlet kurarak taçlandırdığı tarihi bir gündür. Bu günlere gelmek hiç kolay olmadı. Halkımızın bu yönde verdiği şanlı mücadele unutulmamalı; unutturulmamalıdır.

Yıllarca uğruna mücadele verdiğimiz devletimiz, özgürlüğümüzün, egemenliğimizin ve güvenliğimizin simgesidir. Büyük fedakârlıklarla sürdürdüğümüz mücadelemiz bugün, halkımızın hak arayan sesini çeşitli mecralarda duyurmak amacıyla devam etmektedir. Sesimiz er geç duyulacak, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargoların haksızlığı gün yüzüne çıkacaktır.

Kıbrıs Türk halkı mücadeleci bir halktır ve hiçbir şey birlik ve beraberlik içinde hareket eden halkımızın gelişmesinin önünde bir engel teşkil etmemektedir. Kıbrıs Türk halkı yokluğun ne olduğunu iyi bilmektedir ve kendi devletinde tüm güçlüklere rağmen, tarım sektörü başta olmak üzere her alanda üretmeye, büyümeye devam edeceğine yönelik inancımız tamdır.

Bu anlamlı günde, özgürlük ve varoluş mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunar, halkımızın bayramını kutlarım."