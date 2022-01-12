  • BIST 2.063,84
  • Altın 799.15959
  • Dolar 13.8007
  • Euro 15.6833
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Bakan Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı

» »
Bakan Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı
Bakan Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasına adayarak önderlik etmiştir.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve güvenliği için yılmadan mücadele etmiş olan bu büyük devlet adamı, hiçbir engel tanımadan, halkının devlet sahibi olması için gecesini gündüzüne katarak çalışmıştır.

Kıbrıs Türk halkının davasını ömrünün sonuna kadar savunan Denktaş, Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurmak için tüm olanakları ve platformları kullanmıştır. Merhum Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugün, kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşamaktadır.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 10. yılında rahmet, minnet ve şükranla anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat mühendislerinin yer almadığı toplantıyı eleştirdi12 Ocak 2022 Çarşamba 13:45
  • Cihangir'de tarımsal aletlere ait parçalar çalındı12 Ocak 2022 Çarşamba 13:42
  • Arapköy'de uyuşturucu operasyonu12 Ocak 2022 Çarşamba 13:39
  • Erhürman: Vergi adaleti sağlanacak12 Ocak 2022 Çarşamba 13:33
  • Sennaroğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıl dönümünde mesaj yayınladı.12 Ocak 2022 Çarşamba 13:10
  • Nazlı: Sokak Mücadelemizi Meclise Taşımak İstiyoruz12 Ocak 2022 Çarşamba 13:05
  • Ataoğlu ve DP adayları, KTÖS'ü ziyaret etti12 Ocak 2022 Çarşamba 13:02
  • Sucuoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı12 Ocak 2022 Çarşamba 12:48
  • Mustafa Balcıoğlu'nu kaybettik12 Ocak 2022 Çarşamba 12:45
  • Özyiğit: Muhtarların Sorunları Çözüldükçe, Halkın Sorunları Da Azalacaktır12 Ocak 2022 Çarşamba 12:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti