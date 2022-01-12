Bakan Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı

Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasına adayarak önderlik etmiştir.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve güvenliği için yılmadan mücadele etmiş olan bu büyük devlet adamı, hiçbir engel tanımadan, halkının devlet sahibi olması için gecesini gündüzüne katarak çalışmıştır.

Kıbrıs Türk halkının davasını ömrünün sonuna kadar savunan Denktaş, Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurmak için tüm olanakları ve platformları kullanmıştır. Merhum Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk halkı bugün, kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak yaşamaktadır.

Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 10. yılında rahmet, minnet ve şükranla anar, aziz hatırası önünde saygıyla eğilirim.