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Bakan Çavuşoğlu : Kurumları Yücelten Çalışanlarıdır

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) 45’inci kuruluş yıldönümünde, SÜTEK’te 25’inci yılını dolduran personele kuruma vermiş oldukları hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.
Bakan Çavuşoğlu : Kurumları Yücelten Çalışanlarıdır

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) 45’inci kuruluş yıldönümünde, SÜTEK’te 25’inci yılını dolduran personele kuruma vermiş oldukları hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Plaket takdiminde SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci de hazır bulundu. Plaket takdimi sırasında yapılan konuşmalarda Ogün Dilaver, Sadık Zengi, Ahmet Çelebi, Yeliz Korsan ve Aysel Çağlar’a kuruma yapmış oldukları katkılar dolayısıyla teşekkür edildi.

 

Bakan Çavuşoğlu, 1974’ten sonra Kıbrıslı Türklerin Kuzey’de kendi kurumlarını oluşturmaya başladığını, 1977 yılında kurulan SÜTEK’in de yıllar içinde geliştiğini ve bugün uluslararası standartları yakalamada başarı gösterdiğini kaydetti.

 

Kurumun teknolojik altyapısına yatırım yapılarak yeni cihazlar alındığı ve bunların geçtiğimiz günlerde kamuoyunda tanıtımının yapıldığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, gıda güvenliği açısından uluslararası standartlarda denetim yapan ve sütü pazarlayan kurumun, içinde bulunduğu coğrafyada önemli yol kat ettiğini ifade etti.

 

Bakan Çavuşoğlu, çiğ sütte soğuk zincir hedefine tam olarak ulaşmaya çok az bir ara kaldığını vurgulayarak, bunun hellim tescili için önemine işaret etti. Bakan Çavuşoğlu, doğru ve zamanında destekleme ile küçükbaş çiğ sütte soğuk süt zincirinin tamamlanacağını kaydetti.

 

Bakan Çavuşoğlu, hastalıklardan ari işletmeler için 6 yıldır devam eden mücadelenin tamamlanmasında da sona gelindiğini, bunun için 5-6 aya yakın bir süreye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

 

“Kurumları yücelten içindeki çalışanlarıdır” diyen Bakan Çavuşoğlu, kurumda 25 yılını dolduran personeli kutladı.  

 

ÖZDEĞİRMENCİ: SÜTEK, ÜRETİCİLERLE İMALATÇILAR ARASINDA DENGE SAĞLIYOR

SÜTEK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci, 45’inci yılını kutlayan SÜTEK’in birçok yeniliğe imza attığını söyledi. Özdeğirmenci, SÜTEK’in üreticiler ve imalatçılar arasında denge sağlayan bir kurum olduğunu belirterek, çalışanları kutladı.

 

SÜTEK 45 YAŞINDA

12 Ocak 1977 tarihinde 1/77 sayılı yasa ile kurulan SÜTEK, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. SÜTEK 1/1977 sayılı Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası ile KKTC’de hayvancılık sektörü tarafından üretilen çiğ sütün toplanması, kalite ve standardının denetlenip yükseltilmesi, arz güvenliğinin sağlanması ve üretilen sütü işleyecek olan imalatçılara dağıtılması işlevini yürüten kurumdur. Kurumu’nun temel görevi, ülkemizdeki süt üreticilerinin, süt ve süt ürünleri imalatçıları ile olan ilişkileri ve bu sektörün devletle olan ilişkilerini düzenlemek ve yürütmektir.

SÜTEK laboratuvarında bulunan gelişmiş cihazlarla çiftliklerden toplanan tüm sütlerden günlük olarak alınan örneklerden sütün her türlü kimyasal ve mikrobiyolojik analizi yapılmaktadır. Kurumun Kalite Kontrol Laboratuvarlarında her gün alınan süt örneklerinden kimyasal (pH, Asitlik, Yağ, Protein, Donma Noktası, Antibiyotik testi, Aflatoksin Testi) ve duyusal analizler yapılmaktadır. Aynı zamanda steril olarak alınan örneklerden ise Somatik Hücre ve Toplam Bakteri Sayısı kontrolü gibi hijyen kontrolleri yapılmaktadır.

Süt fiyatlandırması, sütün yağ oranına ve kalitesine göre yapılmaktadır. SÜTEK tarafından ülkede üretilen sütün somatik hücre ve toplam bakteri sayısı gibi genel kalitesi ile yağ oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalar, denetimler ve eğitimler yapılmaktadır.

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