Bakan Çavuşoğlu: “Long Beach Halkın Malıdır, Halkın Malı Kalacaktır”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu İskele’deki Long Beach bölgesinin halkın malı olduğunu belirterek, “Halkın malı sayılan bir bölgede otel yapılmak isteniyor… Long Beach halkın malıdır, halkın malı kalacaktır” dedi.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki ekonomik sıkıntıya dikkat çeken Çavuşoğlu, çıkış yolunun üretmekten geçtiğini ifade etti. Üreticinin eldeki imkanlarla mümkün olan en üst seviyede desteklendiğini ve buna devam edebilmek için uğraştıklarına işaret etti.

Çavuşoğlu, normalleşme sürecine ulaşılıncaya kadar üretime devam edilmesi gerektiğini kaydederek, özellikle döviz kurlarında yaşanan yükselişin fiyatları anormal şekilde artırdığını ve bu durumun üretim maliyetlerine de yansımakta olduğunun altını çizdi.

İskele’nin Long Beach bölgesinde yaşanan tartışmaya da işaret eden Çavuşoğlu, “Halkın malı sayılan bir bölgede otel yapılmak isteniyor ve bu bölge halkının tepkisine neden oluyor” dedi.

Çavuşoğlu, yıllar önce aynı bölgede yine bir projenin hayata geçirilmek istenmesi üzerine bölge insanının tüm kesimleriyle ayaklanarak bunu engellemiş olduğunu anımsatarak, “Yaşımız büyüdü, şimdi sıra bize geldi” ifadelerini kullandı.

Söz konusu bölgedeki mal sahibiyle 2012’de görüşerek “Burası halkın malıdır size başka bir yer verelim” dediğini aktaran Çavuşoğlu, şimdi bir başka yatırımcının “malın el değiştirdiğini” söyleyerek aynı yere otel yapmak istediğini kaydetti.

Yeni yatırımcıya da öncekine yapılan, “başka bir yerde en az burası kadar değerli ve aynı maksatla kullanılabilecek bir başka mal verelim” teklifini tekrarladıklarını anlatan Çavuşoğlu, yatırımcının kabul etmeyerek kendisine karşı bir tepki içerisine girdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, söz konusu firmanın baskı ve tehdide varan çeşitli söylemlerle otel inşaatını yapacağını dile getirmekte olduğunu belirterek, halkın malını halk adına korumanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun da söz konusu otel projesine karşı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu duruşundan dolayı Sadıkoğlu’na da teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bölge halkının otel projesine karşı bir infial içerisinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Biz burada olduğumuz sürece, burada yaşadığımız sürece, hiçbir yatırımcı Long Beach plajına hiçbir şekilde otel yapamaz. Bunun altını çiziyorum. Buna ne belediye izin verir, ne de bölge vekili olarak ben veririm. Ama yatırımcıyı yok etmek gibi bir düşüncemiz de yok. Yatırımcıyı başka bir tarafa kaydıralım. Onun uygun gördüğü bir yere, vaya Long Beach’e yakın bir yere kaydıralım, yerlerimiz vardır, otelini yapsın. Orası 17 dönümdür, biz ona 37 dönüm verelim. Hiç sorun değil. Çünkü Long Beach halkın malıdır, halkın malı kalacaktır. Hiç kimse bu mal benimdir deyip de el koyamaz, koydurtmayız. Milletvekili olduğum sürece, bakan olduğum sürece, hukuken devlet gücüyle önündeyim. Normal bir vatandaş isem de vatandaşların içerisinde orda bu yatırımın önündeyim. Hiç kimse gelip de İskele’nin gelişiminin, ayağa kalkışının önüne geçemez, buna müsaade etmeyiz. Söz konusu bölgede bana ait en ufak bir arazi ya da toprak parçası da yoktur.”