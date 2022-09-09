Bakan Çavuşoğlu, Nijeryalı öğrencilerle ilgili konuştu!

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Nijerya uyruklu öğrencileri temsil eden Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı Kingsley Ifeanyi Nweke ile beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Görüşmede, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ve Daire personeli de hazır bulundu.

ÇAVUŞOĞLU

Öğrencilerin görüşlerini ve önerilerini dinleyen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk toplumunun özgürlüğe ve bağımsızlığa çok önem veren, ülkelerin kendi kimlikleri, kültürleri ve inanışlarıyla yaşamaları gerektiğine inanan bir toplum olduğuna dikkat çekerek, KKTC üniversitelerinde 13 bin Nijeryalı öğrencinin öğrenim gördüğünü ve her konuda öğrencilere destek olduklarını dile getirdi.

Son zamanlarda bazı adli olaylarda Nijeryalı öğrencilerin isminin geçtiğini ve bundan büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, gerek toplumun gerekse de öğrencilerin ülkedeki yasalara uymak zorunda olduğuna vurgu yaptı.

“Ülkemize gelen öğrencilerin aileleri, çocuklarını bize emanet ediyor. Bizler de bu çocuklarımızı güven içerisinde, kaliteli eğitim almalarını ve ülkelerine hizmet edebilecek şekilde geri dönmelerini istiyoruz.” diye konuşan Çavuşoğlu, KKTC’ye gelen ve amacı kaliteli eğitim almak olan tüm öğrencileri korumak zorunda olduklarını belirterek, “Biz buraya öğrencilerin gelmesini istiyoruz. Niyeti başka olanların ülkemize gelmesini istemiyoruz.” dedi.

Çavuşoğlu bu bağlamda, öğrencilik dışında uygun olmayan işlerle meşgul olanların, ülkeyi kirletmesine ve diğer öğrenci arkadaşlarını rahatsız etmesine müsaade etmeyeceklerinin de altını çizdi.

Ülkeye gelen öğrenciler ile halk arasında herhangi bir sorunun kendisine ulaşmadığını da belirten Çavuşoğlu, oluşan sıkıntıların öğrencilerin kendi arasında yaşandığına dikkat çekerek, yaşanan olaylarda polisin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Özgürlüğe önem veren, dil, din, ırk ayrımı yapılmayan ve çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte kültürel paylaşımların yapıldığı bir ülkede eğitim almanın önemli bir zenginlik olduğuna ve bunun korunması gerektiğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, bu ortamı bozacak kişileri önlemek için gereken adımların atılacağını ifade etti.

“Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”

Çavuşoğlu, Nijerya’da çıkan haberlerin ve yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve bu açıklamaların kendilerini derinden üzdüğünü de dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının hiçbir öğrenciye zarar vermediğini ve KKTC’nin güvenli bir eğitim adası olduğuna vurgu yaptı, yapılan açıklamaların maksatlı olduğuna dikkat çekti.

Bu bağlamda, KKTC’de yaşayan Nijerya uyruklu insanlar ve öğrenciler tarafından yapılan açıklamaların, yaratılmak istenen olumsuz algının önüne geçeceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, yaptıkları açıklamalardan dolayı öğrencilere teşekkür etti.

NWEKE

Ulusal Nijeryalı Öğrenciler Birliği Başkanı Kingsley Ifeanyi Nweke ise konuşmasının başında görüşlerini ve önerilerini dinleyen Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Nijeryalı öğrencilerin ülkede huzur içerisinde ve özgür bir şekilde eğitim aldığını dile getiren Nweke, Kıbrıs Türk halkı ile herhangi bir sorun yaşamadıklarını ve Kuzey Kıbrıs’ın şiddetten uzak bir ülke olduğunu söyledi.

Dışarıda çizilen bu imajın önüne geçebilmek adına 1 Ekim Nijerya Bağımsızlık Günü’nde bir etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Nweke, konuşmasının sonunda, Bakan Çavuşoğlu’nu 1 Ekim Bağımsızlık Günü etkinliğine davet etti.