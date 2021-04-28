Bakan Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Yangın Hazırlık Çalışmalarını İnceledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Akdeniz köyü bölgesindeki orman yangınlarına karşı hazırlık çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Akdeniz köyü bölgesindeki orman yangınlarına karşı hazırlık çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu’na incelemeleri sırasında Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu eşlik etti.

Akdeniz köyü bölgesindeki yangın hazırlık çalışmalarında, ormanlık alanda yangın yolu açılması çalışmalarını gözlemleyen Bakan Çavuşoğlu, ardından 2020 yılında tesis edilmeye başlayan Sakız Ağacı Orijini Deneme Sahası olan 35 dönüm içerisinde ekilen sakız ağaçlarının bulunduğu bölgeye gitti.

Koruçam köyündeki Orman Yangın İstasyonu’da ( Yangın Gözetleme Kulesi) incelemede bulunan Bakan Çavuşoğlu, burada Yangın Hazır Kuvvet Ekiplerini ile biraraya gelerek, ekiplerin yönetiminde olan yangın araçlarını denetledi. Ayrıca, Bakan Çavuşoğlu, Tatlısu bölgesinde yeni tesis edilecek olan ve Tatlısu bölgesinde görevli personelin ve vatandaşların temas kuracakları Orman İstasyonu ve Yangın Hazır Kuvvet ekip istasyonunu inşa yerini de denetledi.

“ORMANLARIN ÇOĞALTILMASI KADAR, KORUNMASI DA ÖNEMLİ”

Bakan Çavuşoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yangın mevsimine girildiğini, Orman Dairesi’nin orman ve arazi yangınlarına karşı hazırlık çalışmalarının süratle ada genelinde devam ettiğini, yaz boyunca her ilçede 1 adet dozerin görev alacak şekilde planlama yapıldığını ve yangın hazır kuvvet ekiplerinin de ülkede çıkması muhtemel orman yangınları için 7/24 şeklinde hazır olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ormanların çoğaltılması, korunması ve yanan ağaçların yerine fidan dikimlerinin yapılmasının önemini vurgulayarak, tarım dışı orman arazilerinde gelir getirici türler ile plantasyonlar hazırlama proje çalışmalarından biri olan sakız ağacı orijini deneme sahası yanında, yine ekonomik değeri olan harup, badem, rosamary, adaçayı ve lavanata gibi fidanların ülke genelinde uygun olan yerlere dikildiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, sakız ağacının ülkemiz iklim ve şartlarına uygun olduğunu belirterek, ekonomik değeri yüksek bir ağaç türü olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Geçitköy Barajı’nın olduğu bölgede ekilen lavanta ağaçlarının, hem görsellik hem de yağının çıkarılarak değişik sektörlerde kullanılmasıyla ekonomi sektörüne katkı sağlayan bir ürün olduğunu kaydetti.

NOT: Sakız ağacı (Pistacia lentiscus L.)

Fiziksel ve kimyasal özellikleri açısından bir bitkisel reçine olan damla sakızı, ağacın gövde ve kalın dallarının yaralanmasıyla elde edilmektedir. Sakız reçinesi, floem (soymuk) dokusu içinde bulunan salgı kanallarındaki, salgı hücreleri tarafından üretilmektedir.