Bakan Çavuşoğlu,  Ramazan Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajı:

Bu yıl da Ramazan Bayramını, geçtiğimiz yıl olduğu gibi Covid-19 salgının gölgesinde, kısıtlı bir çevrede kutluyoruz.

Pandemi şartları nedeniyle her ne kadar buruk bir bayram geçirmeye hazırlansak da bayramlar, insanlarımız arasında birlik ve beraberlik bağlarının, maneviyatın daha da güçlendiği, yardımlaşmanın, dayanışmanın artmasına katkı sağlayan zamanlardır.

Bayramlar dargınlıkların unutulması, anlaşmazlıkların bir kenar konması ve farklılıklara rağmen bir olarak, içinden geçmekte olduğumuz bu zor dönemde herkesin birbirine destek olması için büyük bir fırsattır.

Bu duygu ve düşüncelerle, üreticilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan bayramlarını içtenlikle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir bayram geçirilmesini dilerim.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı