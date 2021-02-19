Bakan Çavuşoğlu, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, mesajında, “halkımızın ve İslam aleminin, Regaib Kandilini kutlar, tüm insanlık için barış, dostluk ve kardeşliğe vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, “Bir yılı aşkın süredir koronavirüs salgınına karşı mücadele veriyoruz. Bu mücadele sürerken, darda kalanlara yardım etmek ve zor günleri birlikte atlatmak için fedakarlıktan kaçınmayalım; birbirimize kenetlenelim. Biz, nice zor mücadelelerin sınavını başarıyla vermiş bir toplumuz. Bu kötü günleri de elbirliğiyle mutlaka atlatacağız” ifadelerini kullandı.