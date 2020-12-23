Bakan Çavuşoğlu Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

Karakoç, Bakan Çavuşoğlu’nu yeni görevi nedeniyle kutlayarak, başarılar diledi. Bakan Çavuşoğlu da Karakoç’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı’nın ülkeye önemli hizmetler verdiğini, halkın ihtiyaç duyduğu anlarda yanında olduğunu belirterek, ortak işbirliklerine her zaman açık bakan biri olduğunu, kurulacak olan işbirliklerinin gelişerek devam edeceğini kaydetti.