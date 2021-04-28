Bakan Çavuşoğlu: “Sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla hareket edilmeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla çalışılması gerektiğini vurguladı.

Bakanlıkta bugün Sürdürülebilir Ortak Balıkçılık Yönetimi Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda, komisyon üyeleri hazırlanma aşamasında olan “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü” üzerinde tartıştı.

Vurana: “Su ürünleri yönetimini gerçekleştirebilmek için paydaşların desteği önemli”

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, sürdürülebilir bir su ürünleri yönetimi için paydaşların ortak akıl ve paydada buluşarak, kurallara uygun yönetebilmesi için toplantının düzenlendiğini belirtti. Vurana, su ürünleri yönetimini gerçekleştirebilmek için paydaşların katılımı ve desteğinin önemli olduğunu, temel yaklaşımın birlikte yönetim mekanizması oluşturması olduğunu vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz tüketici, balıkçı ve devletin sektör için hedeflerinin tuttuğu başarıya imza atmak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, uzun yıllardır balıkçılıkla ilgili yasa, tüzüklerin konuşulduğunu ancak bir türlü sonuçlanmadığını belirterek, “ Doğrusu, ortak akılla bu işi bir noktaya taşımaktır. Arzuladığımız, hem tüketicinin hem balıkçının hem de devletin sektör için hedeflerinin tuttuğu bir başarıya imza atmaktır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının amacının ortak akılla, bir denge içerisinde balıkçılığın geliştirilmesi, daha iyi noktaya getirilmesi, balıkçının yaşam standartlarının yükseltilmesi, devletin sektör için hedeflerine ulaşabilmesi ve tüketicinin beslenmesini sağlayabilecek bir zeminin yaratılması olduğunu söyledi.