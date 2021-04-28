  • BIST 1.387
  • Altın 466,462
  • Dolar 8,1937
  • Euro 9,8907
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

Bakan Çavuşoğlu: “Sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla hareket edilmeli”

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla çalışılması gerektiğini vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu: “Sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla hareket edilmeli”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla çalışılması gerektiğini vurguladı.

 

Bakanlıkta bugün Sürdürülebilir Ortak Balıkçılık Yönetimi Komisyonu toplantısı yapıldı. Toplantıda, komisyon üyeleri hazırlanma aşamasında olan “Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanım Tüzüğü”  üzerinde tartıştı.

 

Vurana: “Su ürünleri yönetimini gerçekleştirebilmek için paydaşların desteği önemli”

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, sürdürülebilir bir su ürünleri yönetimi için paydaşların ortak akıl ve paydada buluşarak, kurallara uygun yönetebilmesi için toplantının düzenlendiğini belirtti. Vurana, su ürünleri yönetimini gerçekleştirebilmek için paydaşların katılımı ve desteğinin önemli olduğunu, temel yaklaşımın birlikte yönetim mekanizması oluşturması olduğunu vurguladı.

 

Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz tüketici, balıkçı ve devletin sektör için hedeflerinin tuttuğu başarıya imza atmak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, uzun yıllardır balıkçılıkla ilgili yasa, tüzüklerin konuşulduğunu ancak bir türlü sonuçlanmadığını belirterek, “ Doğrusu, ortak akılla bu işi bir noktaya taşımaktır. Arzuladığımız, hem tüketicinin hem balıkçının hem de devletin sektör için hedeflerinin tuttuğu bir başarıya imza atmaktır” dedi.

 

Bakan Çavuşoğlu, toplantının amacının ortak akılla, bir denge içerisinde balıkçılığın geliştirilmesi, daha iyi noktaya getirilmesi, balıkçının yaşam standartlarının yükseltilmesi, devletin sektör için hedeflerine ulaşabilmesi ve tüketicinin beslenmesini sağlayabilecek bir zeminin yaratılması olduğunu söyledi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıklı bugün Fuat Oktay ile görüşecek28 Nisan 2021 Çarşamba 14:35
  • Sivil Savunma Teşkilatı İle Lefke Belediyesi İşbirliği Protokolü İmzaladı28 Nisan 2021 Çarşamba 14:23
  • Guterres'den Tatar'a:BM Çatısı Altında 2 Devletli Çözüm Görüşülemez28 Nisan 2021 Çarşamba 13:34
  • Bakanlar Kurulu Ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na Dava28 Nisan 2021 Çarşamba 13:13
  • Ombudsman: KIB-TEK Hatalı28 Nisan 2021 Çarşamba 13:08
  • Fuar alanında feci kaza! (GÜNCELLENDİ)28 Nisan 2021 Çarşamba 13:01
  • İnşaatın 2.Katından Düşen Hacı Durukhan Yaşamını Yitirdi,Tedbir Almayan İşveren Tutuklandı28 Nisan 2021 Çarşamba 12:44
  • 13 Kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti28 Nisan 2021 Çarşamba 12:20
  • İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasasına Aykırı Hareket28 Nisan 2021 Çarşamba 12:16
  • Avrupa Parlamentosu, İngiltere İle Ticaret Anlaşmasını Onayladı28 Nisan 2021 Çarşamba 12:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti