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Bakan Çavuşoğlu: “Tarım sektörünün geleceği ile ilgili platform oluşturulmalı”

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Bakan Çavuşoğlu: “Tarım sektörünün geleceği ile ilgili platform oluşturulmalı”
Bakan Çavuşoğlu: “Tarım sektörünün geleceği ile ilgili platform oluşturulmalı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkedeki tarım üretiminin, su politikasının ve gıda güvenliğinin geleceğini şekillendirmek amacıyla tarım sektörüyle ilgili tüm akademisyenlerin katılacağı ve Bakanlığın da içinde yer alacağı bir platform oluşturulması gerektiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Türkiye’de tarım eğitiminin başlamasının 175’inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) tarafından düzenlenen online etkinlikte konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, ileriye yönelik işler yapabilmek için akademik yönlendirmeyle siyaseti birleştirmenin gereğini ortaya koyarak, “Bu yolculukta özveri gösterecek tüm üniversitelerimizle, akademisyenlerimizle ellerimizi taşın altına koyarak, ülkeye hizmet etme yarışında olacağız” ifadelerini kullandı.

“TARIMA İYİ BİR YÖNETİCİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇABA SARFEDİYORUM”

Bakan Çavuşoğlu, dünya nüfusunun arttığına, tarım alanlarının azaldığına dikkat çekerek, gıda verimliliğinin önemli hale geldiğini belirtti. 

Üçüncü kez Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı görevine geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, önceki dönemlerinde toprak analizlerini yapabilmek, bitki desenini çıkarabilmek ve benzer süreçleri tamamlayabilmek hedefleriyle sonuçlandırdıkları çalışmaları, Çukurova Üniversitesi ile işbirliğiyle sektörle ilgili kitapçıkların yayınlanmasını, Tarım Master Planı’nın kazandırıldığını anlattı.

Çavuşoğlu,  “Tarım eğitimim yok ama tarımın içinden gelen biriyim. Her ne kadar akademisyen olmasam da tarıma iyi bir yönetici olmak için çok çaba sarf ettiğimi bilmenizi isterim” dedi.

“VİZYONUMUZ, ÜNİVERSİTELERİMİZ ARACILIĞIYLA BİLGİYE VE DÜNYADAKİ GELİŞMELERE ERİŞMEKTİR”

Çavuşoğlu, ziraat mühendisi istihdamı için yabancı dil şartı gerektiğini ancak çok yetenekli ziraat mühendisleri olmasına rağmen, yabancı dil şartını yerine getiremedikleri için kadroya alınmadıklarını söyledi ve yabancı dilin önemine değindi.

Her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, üniversitelerle Bakanlık arasında yabancı dil konusunda yapılacak işbirliğiyle ziraat mühendislerine destek olunabileceğini söyledi.

“HEPİNİZİN BİLGİSİNE, BİRİKİMİNE VE İSTEĞİNE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Çavuşoğlu, akademisyenlerin gerek öğrenci yetiştirilmesinde gerekse ülkedeki tarım işlerinin geleneksellikten modernliğe geçiş sürecinde lokomotif olabileceğini vurgulayarak, “Hepinizin bilgisine, birikimine ve isteğine çok ihtiyacımız vardır” dedi.

Su tüneli ve tarım sulama suyu projesinin çok yakında ülkeye kazandırılmasının planlandığını ve akademisyenlerin, ziraat mühendislerinin bu doğrultudaki çalışmalara katkı koyabileceğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

“LAÜ’nün Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi açıldığında Bakanlığımız, kendi kullanımında bulundurduğu en kıymetli arazileri deneme ekimleri, örnek ekimler yapılabilsin diye üniversiteye verebilmiştir. Üniversitelerin kurumsal yapılarını, kendimizden ayrı görmüyoruz. Üniversitelerdeki akademisyenlerin ülkemize taşıdığı bilgiler ülkemizin, Bakanlığımızın zenginliğidir. Vizyonumuz, hem bilgiyi hem de sizi köprü olarak kullanarak dünyadaki gelişmelere erişmektir”.

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