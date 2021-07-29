Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’de meydana gelen yangınlar dolaysıyla geçmiş olsun mesajı yayınladı

Çavuşoğlu'nun mesajı:

Türkiye’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Mersin, Adana ve Osmaniye’de meydana gelen yangınları büyük bir endişe takip etmekte ve derin üzüntü duymaktayız. Bu felaketin yaralarının en erken zamanda sarılmasını ve can kaybının yaşanmaması temenni ederim.

Anavatanımızda hasar gören bölgelerde yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun der, yaralılara acil şifalar dilerim. Bölgedeki yangınların söndürülmesi için canla başla insanüstü bir gayretle çalışan görevlilere kolaylıklar dilerim.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı