Bakan Çavuşoğlu, Türkşeker Yetkilileri İle Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkşeker Genel Müdürü Mücahit
Alkan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Alkan, Bakan Çavuşoğlu’na Türkşeker’in tarım sektörü, imalat-gıda sektörü, imalat-kimya
sektörü, imalat-elektriksiz makina ve imalat-meslek bilim ölçü kontrol optik donanım
sektöründeki faaliyetlerini anlatarak, ürünler hakkında bilgi verdi.
Türkşeker’in ürünlerinin Kıbrıs’taki piyasaya ve tüketiciye olumlu yansıması için yapılabilecek
işbirliği konusunda ön görüşmede bulunuldu.
Toplantıda, ülkemizde gerek şeker gerekse sözleşmeli tarım konularında Türkşeker’in
tecrübelerinden faydalanılmasının önemine değinildi.
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