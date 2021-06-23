Bakan Çavuşoğlu, yangın helikopterini teslim aldı

Bakan Çavuşoğlu, 2010 yılından bu yana orman yangınları ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti imzalanan protokolün bir parçası olan helikopter desteğinin önemine değindi.

Nazım Çavuşoğlu, “Karadaki araç parkımızın yangınlara dönem dönem yeterli olmadığı malumunuzdur.. Son bir iki yıldır da burada helikopter konuşlandırılarak daha erken zamanda müdahale edebilmek adına böyle bir fedakarlıkta bulunuluyor”dedi.

Çavuşoğlu, “Ülkede 125 kişilik hazır kuvvet ekibi, kadrosu, araç parkı ve Türkiye’den sağlanan araç destekleri ile birlikte ormanlarımızdayız.

Yangın yollarımızı yaptık. Gözcüler 24 saat aktif haldedir. 24 saat arazözlerde ve yangın söndürme ekipmanlarında yangın ekipleri hazır bulunmaktadır. Bunlara ek olarak anavatandan helikopter desteği geldi” dedi. Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin İHA’lar ile ormanları takip etmek ve korumak anlamında yine Türkiye’de sürdürülen hizmetlere dahil edildiğini de kaydetti. Pilot Alp Erdem de, helikopterle ilgili teknik bilgi verdi.