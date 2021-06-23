  • BIST 1.402
  • Altın 496,625
  • Dolar 8,6476
  • Euro 10,3315
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Bakan Çavuşoğlu, yangın helikopterini teslim aldı

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü'nün KKTC’de konuşlandırdığı yangın helikopterini teslim aldı.
Bakan Çavuşoğlu, yangın helikopterini teslim aldı

Bakan Çavuşoğlu, 2010 yılından bu yana orman yangınları ile mücadele kapsamında Türkiye Cumhuriyeti imzalanan protokolün bir parçası olan helikopter desteğinin önemine değindi.

Nazım Çavuşoğlu, “Karadaki araç parkımızın yangınlara dönem dönem yeterli olmadığı malumunuzdur.. Son bir iki yıldır da burada helikopter konuşlandırılarak daha erken zamanda müdahale edebilmek adına böyle bir fedakarlıkta bulunuluyor”dedi. 

Çavuşoğlu, “Ülkede 125 kişilik hazır kuvvet ekibi, kadrosu, araç parkı ve Türkiye’den sağlanan araç destekleri ile birlikte ormanlarımızdayız.

Yangın yollarımızı yaptık. Gözcüler 24 saat aktif haldedir. 24 saat arazözlerde ve yangın söndürme ekipmanlarında yangın ekipleri hazır bulunmaktadır. Bunlara ek olarak anavatandan helikopter desteği geldi” dedi. Bakan Çavuşoğlu, KKTC’nin İHA’lar ile ormanları takip etmek ve korumak anlamında yine Türkiye’de sürdürülen hizmetlere dahil edildiğini de kaydetti. Pilot Alp Erdem de, helikopterle ilgili teknik bilgi verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Posta Dairesi Müdürlüğü’nden Filatelistlere Duyuru…23 Haziran 2021 Çarşamba 16:29
  • Yeni Avcı Olacak Kişilere 10 Temmuz’da Eğitim Verilecek23 Haziran 2021 Çarşamba 16:27
  • Girne Dağ Yolu Olarak Bilinen Değirmenlik-Çatalköy Yolunda Ağır Vasıta Denetimi Yapıldı23 Haziran 2021 Çarşamba 16:15
  • KTFF ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Arasında Protokol İmzalandı23 Haziran 2021 Çarşamba 16:06
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Heinze’nin Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı23 Haziran 2021 Çarşamba 15:45
  • Britanya Yüksek Komiseri Lillie, Alagadi’deki Kaplumbağaları Koruma Çalışmalarını Yerinde İnceledi23 Haziran 2021 Çarşamba 15:41
  • Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Nazım Ced Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti23 Haziran 2021 Çarşamba 15:30
  • Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan İşletmesi Sahiplerinin Dikkatine!23 Haziran 2021 Çarşamba 15:22
  • Borç nedeni ile KKTC'de bir çok Caminin elektrikleri kesildi!23 Haziran 2021 Çarşamba 15:12
  • Saner ile Oktay birlikte açıklama yaptı23 Haziran 2021 Çarşamba 15:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti