Bakan Çavuşoğlu Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

Değerli halkımız, bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz.

Covid-19 salgınından kaynaklanan zorluklar, ülkemizdeki tüm sektörleri bu yıl da ne yazık ki olumsuz yönde etkilemiştir.

Tarım ve hayvancılık sektörü de gerek salgın bağlantılı olumsuzluklar gerek ekonomik darboğaz gerekse kuraklık nedeniyle zor günlerden geçmiştir.

Bakanlığımız, gıdanın belkemiği olan

tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntıların atlatılması için bu zor süreçte üreticimizin yanında olmuş, gereken desteği vermiştir.

Bakanlığımız, yeni yılda da çiftçilerimize, hayvancılarımıza, balıkçılarımıza yönelik sürdürmekte olduğu projelere, çalışmalara destek vermeye devam edecek, hiçbir üreticimizi açıkta bırakmayacaktır.

2022’nin halkımızın sağlık ve refah içinde geçireceği, üreticilerimizin yüzünü güldüreceği bereketli bir yıl olmasını dilerim.