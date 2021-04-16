Bakan Çavuşoğlu,Bakan Pakdemirli için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Bakan Çavuşoğlu,Bakan Pakdemirli için geçmiş olsun mesajı yayınladı:

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Ankara’dan Şırnak’a giden uçağının havada iken arızalandığını ve Malatya havalimanına acil iniş yaptığını az önce öğrenmiş bulunuyorum.

Sayın Bakan Pademirli ve beraberindekilerin yaşanan bu talihsiz olayı zarar görmeden atlatmaları yüreğimize su serpmiştir.

Sayın Pakdemirli ve beraberindekilere şahsım, temsil ettiğim halkımız ve üreticilerimiz adına geçmiş olsun dileklerimi iletir, sağlık ve sıhhat dilerim.