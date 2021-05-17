Bakan Çavuşoğlu'ndan hellim açıklaması

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, devlet desteğiyle bakanlık tarafından alımı yapılan hellimle ilgili gerek hayvancının gerek devletin gerekse bazı süt imalatçılarının büyük fedakârlık göstererek, zararına satış yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, devlet desteğiyle bakanlık tarafından alımı yapılan hellimle ilgili gerek hayvancının gerek devletin gerekse bazı süt imalatçılarının büyükfedakârlık göstererek, zararına satış yaptıklarını söyledi.

Ülkenin pandemidolayısıyla içinde bulunduğusıkıntılı dönemde, sektörde ellerini taşın altına koyanpaydaşlara teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, “Hayvancıtarihindegörülmemişfedakârlıkyaparken, devletve belli sayıda imalatçı fedakarlıklar yaparken birilerinin çıkıp bundan rant sağlandığını söylemesi büyük bir hatadır”dedi.

Bakan Çavuşoğlu, BRT’deyayınlanan Gündem + programına katılarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, hayvancıların, imalatçıların ve devletin destek verdiği bir ortamda sütün pazarlanmasında sıkıntı yaşandığını anlatarak, devletinihracat teşvik primini sürekli artırarak süresiniuzattığını ve bununsütün pazarlanmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, ikinci adımınhayvancılarınyaptığıbüyük bir fedakârlık olduğunu belirterek, imalatçıya 2,94 TL’ye mal olansütü 2,35 TL’ye borsada değerlendirerek, süt fazlalığının harcanması için adım atıldığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, buna rağmen pazarlanamayan sütü pazarlayabilmek adına devletin desteğiyle Bakanlığın 3 milyon TL’lik hellim alıp, Sosyal Hizmetler ve başka kurum kuruluşlarla dağıtılarak, sütün tüketilmesine yönelik adımlar atıldığını ifade etti.

“YALAN SÖYLEYENLERİN MUMU,ANCAK YATSIYA KADAR YANABİLİR”

Bakan Çavuşoğlu, hayvan üreticisi, devlet ve imalatçılarla içinde bulunulan sıkıntıyı aşmak içintoplantı yaptıklarını anlatarak, “İmalatçılara, hayvancının zorda olduğunu, çok büyük fedakârlıklaryaptıklarını, dolasıyla kendilerinin de paydaş olarak fedakârlık yapmaları gerektiğini anlattık. İmalatçılar,hellim fiyatı için 30 TL istedi. Biz de bu miktara yeterince hellim alıp dağıtamayacağımızı, paranın belli olduğunu söyledik. 23 TL’den anlaştık ve devlet KDV de istediği için fiyatı 24 TL’ye bağladık. Şu anda destek veren imalatçılar, bundan herhangi bir kazanç elde etmiyor. Bu durumun kendi Odaları içerisinde yapılan yarışta değişik şekilde ifade edilip, istismaredilmesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konuda yalan söyleyenlerin mumları ancak yatsıya kadar yanabilir ”dedi.

“BELLİ SAYIDA İMALATÇI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYARAK ZARARINA SATIŞ YAPIYOR”

Bakan Çavuşoğlu, birçok imalatçının24 TL’ye hellim veremeyeceğini, zararlarının çok büyük olduğunu söylediklerini dile getirerek, belli sayıda imalatçının elini taşın altına koyup hayvancıya destek olmak için zararınaBakanlığa hellim sattıklarına dikkat çekti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada herhangi bir kişiye avantaj sağma yoktur. Bize hellim verenimalathanelereböyle bir dönemde bu özveriyi gösterdikleri,bize bu açılımı yapmamıza katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz. Bize bu anlamda destek vermeyen,belli imalatçıların üzerine bu yükü bırakanların üzerine gidilmeli… Eğer bu fedakârlıklar belli firmaların üzerinekalırsa, bu firmalara bir süre sonra kamuoyu nezdinde teşekkür edip, isimlerini de kamuoyu ile paylaşacağım”