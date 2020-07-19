  • BIST 118.786
  • Altın 399,042
  • Dolar 6,8520
  • Euro 7,8389
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAPCR test ücretlerinde indirim!

Bakan Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı…

» »
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.” dedi.
Bakan Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.” dedi.

Çavuşoğlu, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusu ve gururu içerisinde olduklarını, harekâtın, barışın, özgürlüğün, milli duruşun ve dayanışmanın simgesi olduğuna dikkat çekti. 

“Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz edilemezdi” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen ve özgür bir şekilde varlığını sürdürmesi için sahip olduğu hak ve çıkarları en üst düzeyde korumasına ve her şartta devletini yüceltmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli halkımız; 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 46. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. 

20 Temmuz, Bülent Ecevit'in, Rauf Denktaş'ın, Dr. Fazıl Küçük’ün, barış için hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve bu uğurda canını ortaya koyan gazilerimizin dünyaya meydan okuyuşunun simgesi, Ada’da bağımsız bir devlet olan KKTC'nin ulusal egemenliğinin temelinin atıldığı ilk adımıdır.
Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz etmemiz mümkün değildi.

Bu yüzden, 20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.

Kıbrıs Türk halkı, geçmişin acı tecrübelerini bir kez daha yaşamamak ve egemen bir şekilde varlığını sürdürmek için sahip olduğu hak ve çıkarları en üst düzeyde korumalı ve her şartta devletine sahip çıkarak geleceğe taşımalıdır. 

Bu bağlamda ülkesini seven, vatanına sahip çıkan, milli değerleri göz önünde bulunduran bir nesil yetiştirmenin, en asli görevimiz olduğunun bilinciyle hareket edecek ve bu doğrultuda adımlar atacağımızı belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı: "Bu güzel ada her iki topluma da yeter"19 Temmuz 2020 Pazar 14:56
  • Çalışma Bakanı Sucuoğlu:”Kıbrıs Türk Halkı 20 Temmuz Barış Harekatı ile can güvenliği ve özgürlüğünü teminat altına aldı19 Temmuz 2020 Pazar 14:47
  • TC Sumo Federasyonu Başkanı’ndan Kıbrıs Türk Şoförler Birliği’ne ziyaret…19 Temmuz 2020 Pazar 14:46
  • Haber Türk'te Erol Mütercimler: Kıbrıs Akıncı’ya bırakılırsa yeniden olmaz19 Temmuz 2020 Pazar 14:45
  • Arucad’ın Burs mülakatı 23 Temmuz’da…19 Temmuz 2020 Pazar 14:44
  • 20 Temmuz mesajları…19 Temmuz 2020 Pazar 14:43
  • Erhürman: “Federasyonun önemi pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıktı”19 Temmuz 2020 Pazar 14:41
  • Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı19 Temmuz 2020 Pazar 14:40
  • İçişleri Bakanı Baybars’tan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı19 Temmuz 2020 Pazar 14:39
  • YDP, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sözlerini eleştirdi19 Temmuz 2020 Pazar 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti