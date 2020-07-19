Bakan Çavuşoğlu’nun 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.” dedi.

Çavuşoğlu, yayımladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusu ve gururu içerisinde olduklarını, harekâtın, barışın, özgürlüğün, milli duruşun ve dayanışmanın simgesi olduğuna dikkat çekti.

“Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz edilemezdi” diyen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen ve özgür bir şekilde varlığını sürdürmesi için sahip olduğu hak ve çıkarları en üst düzeyde korumasına ve her şartta devletini yüceltmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Değerli halkımız; 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtının 46. yıl dönümünü idrak etmenin büyük coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz.

20 Temmuz, Bülent Ecevit'in, Rauf Denktaş'ın, Dr. Fazıl Küçük’ün, barış için hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve bu uğurda canını ortaya koyan gazilerimizin dünyaya meydan okuyuşunun simgesi, Ada’da bağımsız bir devlet olan KKTC'nin ulusal egemenliğinin temelinin atıldığı ilk adımıdır.

Barış Harekâtı olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından, egemen ve özgür Kıbrıs Türk halkından söz etmemiz mümkün değildi.

Bu yüzden, 20 Temmuz 1974 yılında verilen mücadele ne kadar kıymetli ve manevi açıdan önemliyse, bugün KKTC’nin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için verilecek mücadele de en az o kadar önemli ve kıymetlidir.

Kıbrıs Türk halkı, geçmişin acı tecrübelerini bir kez daha yaşamamak ve egemen bir şekilde varlığını sürdürmek için sahip olduğu hak ve çıkarları en üst düzeyde korumalı ve her şartta devletine sahip çıkarak geleceğe taşımalıdır.

Bu bağlamda ülkesini seven, vatanına sahip çıkan, milli değerleri göz önünde bulunduran bir nesil yetiştirmenin, en asli görevimiz olduğunun bilinciyle hareket edecek ve bu doğrultuda adımlar atacağımızı belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyorum.”