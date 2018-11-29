Bakan Çeler Burkina Faso’da mevkidaşı Marchal Laurance’la görüştü

Baken Çeler, ülkenin Kadın İşleri, Ulusal Dayanışma ve Aile Bakanı olan mevkidaşı Marchal Laurance’la bir araya geldi.

İki bakan kendi ülkelerindeki kadının rölü ve nasıl daha da güçlendirileceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Çeler, Marchal Laurance’e Kıbrıs’ tan götürdüğü, ipek kozasından yapılan tepsi hediye etti. Çeler’e Türkiye’ nin Burkina Faso büyükelçisi A. Asım Arar’ da eşlik etti.

ÇELER 7. BAKANLAR KONFERANSI’NDA KONUŞACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 30 Kasım Cuma günü başlayacak olan 7. Bakanlar Konferansı’nda konuşma yapacak.